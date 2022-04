Esopianeti dai climi assurdi: grazie ad Hubble ne sappiamo di più

Gli astronomi del telescopio spaziale Hubble della NASA, studiando una classe unica di esopianeti ultra caldi, hanno scoperto mondi grandi quanto il nostro Giove che, grazie alla loro vicinanza con la loro stella madre, sono arsi da temperature oltre i 1600 gradi Celsius.

Questi corpi celesti hanno le atmosfere planetarie più calde mai viste, abbastanza calde da vaporizzare la maggior parte dei metalli, incluso il titanio. Come sottolineato dagli scienziati, queste "bizzarre condizioni meteorologiche" generano, su un pianeta, piogge di roccia vaporizzata, e su un altro temperature sempre più elevate man mano che si raggiunge la sua atmosfera superiore, che viene letteralmente "irradiata" dall'intensa radiazione ultravioletta (UV) della sua stella.

Questo nuovo studio, oltre a renderci partecipi del clima estremo di alcuni esopianeti, offre anche agli astronomi una visione migliore della diversità, della complessità e della chimica esotica che può essere scovata in mondi lontani della nostra galassia.

David Sing, della Johns Hopkins University di Baltimora e coautore della ricerca, ha affermato: "Quando ci si riferisce alla Terra, tutte le nostre previsioni meteorologiche sono studiate con precisione su ciò che possiamo misurare. Ma quando parliamo invece di un esopianeta distante, i nostri dati predittivi sono molto limitati perché non abbiamo ancora una teoria generale su come possa funzionare, e reagire, un'atmosfera in condizioni così estreme. Anche se conosciamo la chimica e la fisica di base, non sappiamo come si manifesteranno in modi complessi".

In un articolo pubblicato su Nature, ad esempio, gli astronomi hanno descritto le osservazioni di Hubble su WASP-178b, a circa 1.300 anni luce di distanza da noi, che ha un lato diurno (costantemente rivolto verso la sua stella) in cui l'atmosfera priva di nuvole è ricca di monossido di silicio in stato gassoso a causa delle altissime temperature.

Sul lato oscuro, invece, questo elemento viene raffreddato abbastanza da condensarsi in roccia che poi piove dalle nuvole, una vera pioggia mortale, che viene poi nuovamente vaporizzata una volta che la temperatura si sarà rialzata.

Josh Lothringer, della Utah Valley University di Orem, ha affermato: "Se non riusciamo a capire cosa sta succedendo su questi gioviani super-caldi, dove abbiamo già dati di osservazione solidi ed affidabili, non avremo la possibilità di capire cosa sta succedendo negli esopianeti terrestri. Questo è un test delle nostre tecniche che ci consentirà di costruire una comprensione generale delle proprietà fisiche, come la formazione di nubi e la struttura atmosferica".

Questo tipo di ricerca, infatti, aiuterà a spianare la strada ad una migliore comprensione delle atmosfere di pianeti terrestri potenzialmente abitabili.

