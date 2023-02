Ecco chi ha realizzato l'esorcismo più iconico della storia

Siamo consapevoli che parlare di esorcismi nel 2023 potrebbe far storcere il naso a qualcuno; tuttavia, oggi non siamo qui per disquisire circa la legittimità o il senso di questa pratica. Credete che gli esorcisti hanno sempre avuto a che fare con bambine dalla testa ruotante e dalla voce diabolica? Ecco invece come risolveva le questioni Gesù.

Sia chiaro, gli esorcismi non sono una pratica di genesi cristiana; tuttavia, l’intervento del figlio di Dio, narrato nel Nuovo Testamento da Matteo (8:28-34), pare essere un evento fondamentale per l’evoluzione degli scongiuramenti.

Secondo le scritture, Gesù incontrerebbe due uomini posseduti noti per abitare nelle tombe e per attaccare e molestare i passanti. Approfittando di una mandria di maiali che passeggiano lì vicino, gli indemoniati chiedono a Gesù di esser scacciati dal loro corpo umano per poi entrare in quello dei “porci”. Il nazareno agisce proprio in questo modo e gli spiriti degli uomini conducono il resto degli animali giù da un dirupo, nell’oceano. I contadini locali chiedono al Re dei Giudei di andarsene.

Marco (5:1-17), invece, racconta l’episodio in maniera totalmente differente, in quanto solo un uomo è indemoniato. Gesù chiede a costui il suo nome ed egli risponde: “Il mio nome è Legione: perché siamo molti”. Successivamente, gli spiriti, nei panni dell’uomo che vive nelle tombe, chiedono al figlio di Dio di esser mandati dai maiali lì vicino, riallacciandosi alla narrazione di Matteo.