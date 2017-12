Esordio da record su Instagram per il figlio di Cristiano Ronaldo

Da poche ore è approdato su Instagram il figlio di, il primogenito del fenomeno portoghese che, in meno di 24 ore, sta già totalizzando numeri da record sul social network controllato da Facebook.

Il numero di followers, secondo le prime statistiche studiate dagli esperti, starebbe crescendo ad un ritmo da record. Basti pensare che, in meno di 24 ore, il piccolo Cristiano ha incrementato i seguaci ad una media superiore di mille all'ora, nonostante le poche fotografie pubblicate.

E proprio dalle fotografie arrivano delle simpatiche notizie. Ronaldo Jr., infatti, ne ha pubblicate poco sei, come dicevamo sopra: una ovviamente insieme al Papà, scattata durante la campagna promozionale che ha dato il via alla commercializzazione della nuova linea d'abbigliamento per bambini, una con la maglia del padre su un campo d'allenamento, un'altra che lo ritrae in bici, due video e, dulcis in fundo, uno scatto con il suo idolo di sempre. Lionel Messi, l'eterno rivale di Cristiano Ronaldo sia in campo che fuori.

Il fuoriclasse del Barcellona figura anche nella (breve) lista degli account seguiti: solo tredici. Tutti i familiari, qualche giocatore del Real Madrid, ed ovviamente, manco a dirlo, Messi.

In poco più di ventidue ore, Cristiano Junior ha già totalizzato 84,6 mila followers. Numeri da celebrità vera. Proprio come il padre.

Chissà che l'anno prossimo una sua foto non finisca nella lista delle più apprezzate dagli utenti.