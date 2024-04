Espandi a memoria del Pc con questo banco da 1 TB a un PREZZO MAI VISTO!

Crucial T700 è un banco da 1 TB di quinta generazione, con letture/scritture sequenziali fino a 11.700/9.500MB/s2 e letture/scritture casuali fino a 1500K IOPS2 per prestazioni incredibili. Quindi, non espanderai solo incredibilmente lo spazio di archiviazione ma lo renderai anche più veloce.

Microsoft DirectStorage migliorerà inoltre la tua esperienza di gioco grazie al rendering delle texture fino al 60% più veloci, tempi di caricamento ridotti. In questo modo, potrai contare su un fedele alleato per vincere le tue sfide.

Per quanti, per hobby o per lavoro, si trovano a caricare molte foto e video, sarà interessante sapere che il rendering di foto o video in UHD/8K+ ed esecuzione di carichi di lavoro intensivi, con l’utilizzo della CPU sarà ridotto fino al 99%.

Ottimizzato per le massime prestazioni con il dissipatore termico della scheda madre, si installa facilmente nello slot M.2.

Prodotto internamente con la NAND Micron TLC a 232 strati3 per CPU Intel di 13a generazione e AMD Ryzen 7000 SPAZIOSO: in questo modo archivia più giochi, file multimediali in UHD/8K+, app, file e altro ancora con capacità fino a 4 TB5.

Dunque, una straordinaria occasione, con uno sconto del 22%, che abbatte il prezzo fino a 161,99 euro.

