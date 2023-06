E se l'espansione dell'Universo fosse un'illusione? Questa teoria lo spiega

Un recente studio di fisica teorica suggerisce che l'espansione dell'universo potrebbe non essere altro che un'illusione. Questa audace proposta, che sfida le teorie consolidate, potrebbe gettare nuova luce sulla natura della materia oscura.

In particola è Lucas Lombriser, fisico teorico dell'Università di Ginevra e autore dello studio, a proporre un nuovo modello matematico che offre una prospettiva rinnovata sull'accelerazione dell'espansione dell'universo.

"In questo lavoro" afferma Lombriser a Live Science, "abbiamo messo un nuovo paio di occhiali per guardare il cosmo e i suoi enigmi irrisolti, eseguendo una trasformazione matematica delle leggi fisiche che lo governano."

Il concetto chiave di questo modello riguarda il cosiddetto "redshift", ovvero lo spostamento verso il rosso delle lunghezze d'onda della luce quando un oggetto si allontana dall'osservatore. Questo fenomeno è stato a lungo interpretato come un indicatore dell'espansione dell'universo, dal momento che le galassie più lontane presentano un redshift maggiore rispetto a quelle più vicine.

Più recentemente, gli astrofisici hanno ipotizzato che il tasso di espansione dell'universo stia accelerando, un processo noto come costante cosmologica. Lombriser suggerisce che Einstein possa aver avuto ragione la prima volta, prima di proporre la costante cosmologica, quando sosteneva che l'universo fosse piatto e statico.

Secondo il fisico, sarebbero le particelle a cambiare massa, spiegando la differenza nel redshift, e non l'espansione dell'universo. Inoltre, per quanto riguarda la materia oscura, che si ritiene costituisca l'80% della massa dell'universo ma non può essere osservata direttamente, lo studio di Lombriser suggerisce che questo misterioso materiale possa funzionare come un campo di axioni, una particella ipotetica considerata uno dei principali candidati per l'identità della materia oscura.

Si tratta di un'idea assurda, ma poiché la costante cosmologica è effettivamente molto dibattuta, delle soluzioni "collaterali" sono sicuramente ben accette.