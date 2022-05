L'espansione dell'Universo potrebbe iniziare a ridursi, tornando 'indietro'

Dopo 13.8 miliardi di anni di espansione dal Big Bang, secondo gli scienziati il nostro Universo potrebbe "presto" iniziare lentamente a contrarsi - ovviamente sempre considerando le scale temporali del cosmo.

In base a quanto affermato sulla rivista Proceedings of National Academy of Sciences, tre scienziati tentano di modellare la natura dell'energia oscura. Quest'ultima, chiamata da loro quintessenza, può decadere nel tempo. Gli esperti hanno scoperto che, anche se l'espansione dell'Universo ha accelerato per miliardi di anni, la forza repellente dell'energia oscura potrebbe indebolirsi.

Questa accelerazione potrebbe terminare entro i prossimi 65 milioni di anni. Entro 100 milioni di anni, l'Universo potrebbe smettere del tutto di espandersi e iniziare a contrarsi. "Nulla di questa teoria è controverso o non plausibile", ha commentato lo studio Gary Hinshaw, professore di fisica e astronomia all'Università della British Columbia (non coinvolto nel documento).

Secondo il modello degli scienziati, la forza repellente dell'energia oscura potrebbe trovarsi nel mezzo di un rapido declino iniziato potenzialmente miliardi di anni fa. Questo effetto è semplice: dopo quasi 14 miliardi di anni di crescita, lo spazio potrebbe iniziare a ridursi. Ovviamente la contrazione sarebbe così lenta che noi umani non noteremmo alcun cambiamento (tra 100 milioni di anni). Ci vorrebbero, infatti, alcuni miliardi di anni di lenta contrazione prima che l'Universo raggiunga circa la metà delle dimensioni di oggi.

Dopo questo evento, due cose potrebbero verificarsi: o il cosmo si contrae fino a collassare su se stesso in un grande "crunch" o si contrae così tanto da tornare a uno stato simile alle sue condizioni originali come un altro Big Bang. Sfortunatamente, ad oggi, non abbiamo modo per verificare se la quintessenza sia reale o se l'espansione cosmica abbia iniziato a rallentare. Quindi tutto questo, per adesso, è solo una teoria.

A proposito, secondo un'altra teoria potrebbe esistere un "anti-universo" dove il tempo scorre al contrario.