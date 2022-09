Esperienza pieghevole di nuova generazione: ecco Lenovo ThinkPad X1 Fold 2022

Dopo averci stupiti con il reveal dei Lenovo Glasses T1, Lenovo è tornata a sorprendere svelando al mondo la sua nuova evoluzione di pieghevoli in salsa laptop, vale a dire il nuovo ThinkPad X1 Fold.

Un prodotto che in molti aspettavano e, come spiega l'azienda, "progettato per offrire prestazioni complete del PC con un'area dello schermo più ampia, pur mantenendo l'ultra-portabilità che offriva l’innovativa prima generazione del dispositivo".

Poiché pensata per utenti business, l'esperienza fold di nuova generazione è basata su piattaforma Intel vPro e Intel Evo con processori Intel Core fino alla dodicesima generazione, dotati di grafica Iris Xe e RAM LPDDR5, oltre a memorie di archiviazione a stato solido fino a 1 TB.

Si tratta, a tutti gli effetti, del dispositivo portatile da 16 pollici per il segmento business più leggero al mondo. Può essere utilizzato come notebook con comandi a schermo nella porzione inferiore oppure tramite tastiera fisica opzionale, con l'iconico TrackPoint e touchpad aptico.

La tastiera può essere usata sia in maniera indipendente che agganciata sulla metà inferiore dello schermo pieghevole, facendo diventare il ThinkPad X1 Fold un notebook da 12 pollici tradizionale.

Il pannello OLED scelto da Lenovo è da 16,3 pollici, con aspect ratio 4:3 per ottimizzarne l'ampiezza in tutti gli scenari d'utilizzo. Non manca il pieno supporto a pennini capacitivi su standard Wacom.

Il dispositivo, dotato di Windows 11, sarà disponibile sul mercato a partire da novembre 2022 e da 2.499 dollari, ma non sono ancora note le specifiche su data e prezzo per il mercato italiano.

Nello stesso contesto di presentazione del ThinkPad X1 Fold, Lenovo ha anche svelato i monitor Legion e ThinkVision 2022, prodotti pensati per venire incontro alle esigenze di qualunque tipo di pubblico.