L'esperienza utente di OnePlus 7 Pro pronta ad arricchirsi con sette novità

Direttamente sul forum ufficiale di OnePlus, uno sviluppatore di OxygenOS ha svelato alcune delle funzionalità su cui ha lavorato il team di ingegneri e che presto debutteranno su OnePlus 7 Pro. Lo stesso rappresentante della compagnia asiatica ha anche precisato che molte delle feature sono state sviluppate sulla base dei feedback ricevuti.

Tra le novità su cui presto potranno mettere le mani gli utenti figurano:

Registrazione video con la fotocamera grandangolare;

Icone adattive per il launcher;

Più applicazioni presenti nel menù che mostra quelle utilizzate di recente;

Notifica audio quando si mette lo smartphone sotto carica;

Blocco dei messaggi tramite parole chiave;

Blocco delle chiamate dal menù impostazioni.

E' anche in fase di open beta il Digital Wellbeing per i modelli di OnePlus più datati, come OnePlus 5/5T/6/6T. Il rappresentante della compagnia, nel lungo post ha anche affermato che gli sviluppatori hanno intenzione di unire il contapassi alla routine di OnePlus Shelf,

Tra le feature che sono state prese in considerazione per l'integrazione ma su cui ancora non si è presa una decisione finale figurano la possibilità di creare cartelle nell'app drawer e la personalizzazione dell'horizon light e della nuova Zen Mode.

Molte delle novità sono già in fase beta, mentre altre sono ancora in fase di sviluppo. Sulla data di lancio al pubblico però non sono disponibili informazioni.