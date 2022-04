Le esperienze pre-morte non sono allucinazioni: concluso primo studio su questi eventi

Le esperienze di pre-morte sono difficili da spiegare. Facendo questa domanda a due medici si potrebbero ricevere due risposte differenti. Non c'era nessuno studio sull'argomento, ma un team di ricercatori di diverse discipline ha finalmente pubblicato un articolo sulla rivista Annals of the New York Academy of Sciences.

"Per molto tempo, la mancanza di respiro e polso sono stati considerati segni distintivi della morte, fino a quando i metodi di rianimazione non sono migliorati. Oggi, le vittime di annegamento che entrano in uno stato di estrema ipotermia, mancanza di ossigeno e mancanza di polso e respiro per diverse ore possono essere rianimate", ha dichiarato Anders Sandberg, ricercatore presso il Future of Humanity Institute dell'Università di Oxford (non coinvolto nello studio). "Anche non avere un cuore non è morte se sei sul tavolo del chirurgo dei trapianti".

Possiamo quindi dire che la medicina moderna ha cambiato radicalmente il modo in cui pensiamo alla morte. Secondo quando affermano i ricercatori dello studio, né i processi fisiologici né cognitivi terminano nel "punto di morte". Mentre gli studi scientifici finora non sono stati in grado di provare la realtà delle esperienze di pre-morte, non possono nemmeno confutarle.

Cosa sono queste esperienze di pre-morte? Ce ne sono milioni registrate in tutto il mondo e, con qualche piccola variazione, la narrativa è praticamente la stessa: si ci sente separati dal corpo, rendendosi conto di essere morti; poi arriva una sorta di "senso di viaggio" verso una destinazione in cui avverrà un'analisi significativa e mirata delle proprie azioni, intenzioni e pensieri nei confronti degli altri nel corso della vita (quando si dice che la "vita è passata di fronte gli occhi"); successivamente si ci sentirà in un posto che fa "sentire a casa"... prima di tornare finalmente nel mondo reale.

Le esperienze di pre-morte non hanno molto in comune con allucinazioni, illusioni o esperienze indotte da droghe psichedeliche (che hanno più similitudini con le esperienze religiose), affermano gli scienziati. "Pochi studi hanno esplorato cosa avviene quando moriamo in modo oggettivo e scientifico", ha afferma infine Sam Parnia, direttore della Critical Care and Resuscitation Research presso la NYU Grossman School of Medicine e autore dello studio. "Il nostro articolo offre spunti intriganti [...] e può aprire la strada a ulteriori ricerche".