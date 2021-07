Ecco le esperienze più strane accadute durante un'autopsia

Il web è un posto davvero incredibile. Alcuni lo definirebbero magico, altri sinistro, altri ancora un luogo di perdizione. Una cosa, tuttavia, è certa: nell'incredibile mondo dell'internet si possono sentire storie davvero assurde. Raccoglitori di queste storie sono senza alcun dubbio i social network come Reddit.

Sul Reddit, infatti, uno dei trend più amati dal grande pubblico è quello che riguarda le "domande e risposte". Il funzionamento è molto semplice: viene aperta una discussione con una domanda e gli utenti devono rispondere con le loro esperienze. Le riposte migliori vengono votate con un sistema di funzionamento simile ai "Mi piace" di Facebook (e di tutti i forum esistenti).

Vi abbiamo riportato in passato alcuni fatti spaventosi sulla scienza e gli esperimenti illegali che vorrebbero condurre gli scienziati. Quest'oggi, invece, vi racconteremo delle più grandi stranezze (o rivelazioni) effettuate dagli esperti durante un'autopsia (tutti i curiosi potranno leggere l'intero topic di Reddit attraverso questo link).

La prima testimonianza viene raccontata da un utente che ha lavorato in un ospedale per animali. Qui venne consegnato un alligatore morto e congelato. Dopo averlo messo sul tavolo ed aver effettuato il primo taglio, la creatura aprì gli occhi. In realtà l'alligatore era vivo, e la sua era semplicemente una malattia che fece credere al gestore dello zoo che fosse morto. Dopo essere stato congelato, infatti, l'alligatore entrò in uno stato di coma. Si tratta di un meccanismo che utilizzano anche in natura, quando le temperature si abbassano e l'acqua si gela.

Un'altra testimonianza viene raccontata da una studentessa di medicina che ebbe l'opportunità di visitare un luogo in cui i cadaveri venivano studiati in laboratorio. La ragazza fu molto sorpresa di scoprire che dei 12 cadaveri presenti nel laboratorio quel giorno, almeno 7 o 8 erano morti a causa del soffocamento. In molti paesi, infatti, il soffocamento è la causa di morte più comune. In Italia, infatti, tra le 50.000 e le 80.000 persone all'anno rischiano il soffocamento.

In un altro post, invece, un dottore racconta un caso di "karma istantaneo" nel caso di un'autopsia fatta a un ladro e la sua vittima: il rapinatore sparò alla schiena della vittima e la uccise; il ladro subì lo stesso destino e venne colpito dalla polizia nello stesso identico modo. Entrambi morirono per la stessa lesione e nello stesso punto: avevano la quarta vertebra lombare in frantumi e l'aorta sezionata allo stesso livello.