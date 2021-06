Ecco gli esperimenti illegali che vorrebbero condurre gli scienziati

Sicuramente in passato sono stati condotti esperimenti davvero discutibili che, al giorno d'oggi, sarebbero davvero impensabili. Su Reddit da questo punto di vista si è aperta una discussione interessante in cui hanno partecipato degli scienziati: "se ti fosse possibile, quale esperimento da scienziato pazzo faresti?"

Le risposte sono davvero curiose e sicuramente inquietanti. Un utente di Reddit ha affermato che vorrebbe clonare dei serial killer. "Voglio prendere il DNA da famigerati serial killer come Dahmer o Albert Fish o simili, clonarli, far crescere il bambino in una famiglia normale, solidale e amorevole". L'obiettivo è uno: capire se i loro tratti da psicopatici riguardano l'educazione familiare o si tratta di un qualcosa di innato.

Altri utenti/scienziati hanno dichiarato che vorrebbero testare a fondo il famoso "Effetto Placebo", dando dei semplici zuccherini a persone con dei problemi di salute, sia psicologici che fisici. Il motivo, secondo l'utente che ha dichiarato di essere un fisico, è semplice: sperimentare il famigerato effetto su larga scala, perché la funzionalità dei placebo è ancora molto discussa (secondo molti funziona ma resta di fatto una semplice caramella).

Altri utenti hanno affermato che vorrebbero creare degli ibridi umani/animali, altri vorrebbero modificare geneticamente gli animali (creando cani con una visione a infrarossa o creare degli elefanti in miniatura) e altri ancora vorrebbero che durante le Olimpiadi fosse utilizzato del doping, per vedere i limiti massimi degli esseri umani.

Insomma, tutti esperimenti che sicuramente sarebbero perseguibili (per fortuna!) legalmente.