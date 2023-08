Questo esperimento di 14 anni vuole testare la correttezza delle leggi della fisica

L'unica cosa su cui possiamo contare senza ombra di dubbio - scientificamente parlando - sono le leggi della fisica. Mentre tutto cambia intorno a noi, queste rimangono invariate. Tuttavia, nonostante la nostra fiducia, alcuni sostengono che possano esserci state variazioni nel corso dei miliardi di anni.

Non solo: alcune teorie audaci suggeriscono addirittura che un cambiamento nelle leggi della fisica sia stato il responsabile dell'estinzione dei dinosauri.

Ecco perché un team di scienziati ha deciso di mettere alla prova queste leggi in un esperimento durato ben 14 anni. Utilizzando orologi atomici di precisione incredibile, distribuiti in tutto il mondo, hanno monitorato le interazioni magnetiche all'interno degli atomi.

Questi orologi, mantenuti in condizioni controllate, hanno permesso al team di osservare se le leggi della fisica rimanessero costanti nel tempo e nello spazio. E, dato che la Terra si muove in un'orbita ellittica attorno al Sole, l'esperimento ha anche permesso di testare le leggi della fisica in diversi campi gravitazionali.

Il risultato? Dopo 14 anni di osservazioni meticolose, gli scienziati hanno confermato che le leggi della fisica non sono cambiate. Né nel corso del tempo, né nei diversi punti dello spazio attraversati dalla Terra.

Una rassicurante conferma che le fondamenta del nostro universo rimangono solide e invariate, proprio come aveva previsto Einstein. E mentre continuiamo a esplorare e a cercare di comprendere l'infinito spazio che ci circonda, possiamo almeno essere certi che ciò che lo comanda rimarrà sempre lo stesso (forse).