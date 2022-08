Questo esperimento afferma che le piante siano dotati di una 'coscienza'

Gli scienziati scoprono giorno dopo giorno sempre nuovi incredibili dettagli sulle piante. C'è chi afferma che possano avere un qualche tipo di coscienza e chi, invece, no. Sostenere qualcosa del genere non è facile, poiché gli addetti ai lavori devono prima capire cosa si intende per "coscienza". In un nuovo studio, però, si esplora una risposta.

Paco Calvo, ricercatore presso l'Università spagnola di Murcia, sta cercando di costruire una solida struttura scientifica per comprendere la "neurobiologia vegetale", con la speranza di trovare un giorno la risposta a questo complesso interrogativo. Un nuovo esperimento da parte dell'esperto solleva alcuni punti molto interessanti.

Ad oggi sappiamo che le piante "rispondono" agli stimoli; meccanismi che possono essere facilmente spiegati come semplici adattamenti evolutivi: reazioni passive, piuttosto che decisioni prese con un'azione reale. "Sappiamo che le piante sono consapevoli del loro ambiente, di se stesse e l'una dell'altra", ha dichiarato Elizabeth Van Volkenburgh, professoressa di scienze vegetali all'Università di Washington. "Non sappiamo però se sono coscienti."

In un nuovo studio, Calvo ha misurato la risposta di questi vegetali utilizzando una sorta di "cartina tornasole". L'obiettivo è stato capire se il loro comportamento fosse flessibile e proattivo, anticipatorio e, infine, determinare se quel comportamento fosse orientato verso uno scopo ben preciso.

Queste caratteristiche sono state osservate nei germogli, che si allungano con ampi movimenti mentre "decidono" dove stabilirsi e, quando trovano una zona dove stare, mostrano un picco nei segnali elettrici interni. Questa è una combinazione di fattori che secondo Calvo può segnalare una funzione cognitiva di base, nonché la "prova" che le piante abbiano esperienze soggettive.

Ovviamente lo scienziato stesso ha molti dubbi su quanto affermato, ma l'argomento in questione sarà lo stesso molto discusso da parte degli addetti ai lavori poiché, tra coloro che sostengono la tesi di Calvo, ci sono sempre gli scienziati che affermano che le piante non abbiano alcun tipo di coscienza.