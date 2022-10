L'esperimento del cane di Pavlov è uno dei più inquietanti e macabri della storia

Ivan Pavlov era un medico, fisiologo ed etologo russo a cui dobbiamo la scoperta sui cani del riflesso condizionato nel 1903. L'esperto, infatti, dimostrò che fosse capace di far sbavare i cani soltanto suonando un campanello (che in realtà era un metronomo), poiché questo stimolo era collegato alla consegna del cibo.

Tuttavia sono stati tralasciati molti macabri dettaglia sull'impresa.

Il metodo di Pavlov per misurare la salivazione era molto più invasivo del previsto, poiché prima di studiare il riflesso incondizionato, il medico era interessato all'effetto del cibo sulle escrezioni pancreatiche, gastriche e salivari. Per questo motivo rimosse l'esofago dei suoi cani da laboratorio e creò loro un buco nella gola per non far arrivare le pietanze nello stomaco.

Oltre a ciò, lo scienziato fece dei "fori" lungo l'apparato digerente della creatura, attaccati ai tubi, che gli permettevano di raccogliere, misurare e studiare i succhi gastrici a piacimento. Non solo: Pavlov vendeva anche i succhi gastrici dei cani come una sorta di "cura miracolosa" per l'indigestione in Russia, Francia e Germania... nulla di cui stupirsi, visto che all'epoca le persone mangiavano le mummie.

I cani ovviamente non avevano vita lunga e il più longevo è vissuto per 10 giorni, un record particolarmente apprezzato anche dallo stesso scienziato: "Il nostro appassionato desiderio di estendere le prove sperimentali su un animale così raro è stato sventato dalla sua morte a causa della fame prolungata e di una serie di ferite".

Insomma, un esperimento davvero terribile per queste creature, paragonabile al pozzo della disperazione.