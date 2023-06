L'esperimento di Cavendish, ecco come pesare la Terra usando solo due piccole sfere

Secoli or sono non avevamo le tecnologie che abbiamo oggi e gli scienziati dell'epoca dovevano adattarsi ed essere creativi. Come fare, quindi, per pesare il pianeta? L'umanità - per quanto ne sappiamo - ci riuscì soltanto nel 1798 grazie allo scienziato Henry Cavendish e al geologo reverendo John Michell prima di lui.

Tornado ancora indietro, dobbiamo questa impresa fattibile grazie alla legge universale della gravitazione proposta alla fine del 1600 da Newton che recita quanto segue: ogni particella attrae ogni altra particella nell'universo con una forza (F) determinata dalle loro masse (M) e dal quadrato della distanza tra i centri degli oggetti (R).

In poche parole, se abbiamo la massa di uno degli oggetti (e tutte le altre informazioni dell'equazione) possiamo calcolare la massa del secondo oggetto. Nel frattempo, conoscere la massa e la densità della Terra sarebbe stato incredibilmente utile per gli astronomi, perché li avrebbe aiutati a calcolare la massa e la densità di altri oggetti nel Sistema Solare. Quindi nel 1772, la Royal Society istituì il "Comitato di attrazione" per capirlo.

Fino ad allora calcolare la massa del nostro pianeta era impossibile perché serviva un altro dato importante: la forza gravitazionale esercitata dalla Terra (G). Così, utilizzando due sfere messe in una configurazione molto semplice, Cavendish fu in grado di misurare la forza tra due sfere metalliche separate da una distanza nota. La forza gravitazionale della Terra esercitata sulla sfera più piccola poteva essere misurata pesandola, e si conosceva anche la densità delle sfere.

Il risultato finale? La massa (che cambia sempre!) della Terra è di 5.974.000.000.000.000.000.000.000 chilogrammi.