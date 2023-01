Esperimento colloca all'aperto una ruota per criceti e succede qualcosa di incredibile

Nel 2014 gli scienziati hanno condotto un esperimento molto semplice, ma che ha restituito loro dei risultati incredibili: hanno posizionato all'aperto una tipica ruota per criceti per vedere se i topi in natura fossero attratti dal gioco come i topi in cattività, ma quello che è successo dopo li ha stupiti.

Con la ruota non giocavano solo i roditori, ma anche rane, ratti, toporagni e persino lumache (a proposito, ecco la lumaca più piccola del mondo... è minuscola!). Insomma, tutti gli animali che si trovavano a passare nella zona. Ciò può dirci molto sulle implicazioni per il benessere degli animali e persino per la nostra comprensione della loro curiosità.

Secondo alcuni, i topi in cattività - quindi all'interno delle gabbie - utilizzano le ruote soltanto a causa della loro "prigionia" e non lo farebbero normalmente in natura. Tuttavia, nessuno aveva effettivamente testato questa affermazione fino al 2014 e, poiché la scienza non si fa con i se e con i ma, gli scienziati Johanna Meijer e Yuri Robbers hanno deciso di metterla in pratica.

"Se il movimento delle ruote è effettivamente causato dalle creature in cattività, non ci si aspetta che i topi selvatici utilizzino una ruota da corsa in natura. Qui dimostriamo che quando le ruote da corsa sono collocate in natura, vengono spesso utilizzate dai topi selvatici", spiegano i ricercatori nel loro studio. La ruota è stata collocata all'interno di un recinto con un piccolo ingresso che avrebbe tenuto le creature al sicuro dai predatori più grandi.

Oltre le aspettative, invece, sono stati molti gli animali ad essersi avvicinati: i primi erano sicuramente i topi, ma anche toporagni, ratti, rane e lumache. Le rane saltavano solo intorno alla ruota mentre le lumache sembravano essere semplicemente curiose di sapere cosa fosse l'oggetto, ma i risultati hanno stupito i ricercatori.

Così gli addetti ai lavori hanno posizionato anche una seconda ruota, tenuta fuori per un anno e mezzo, e in toto hanno attirato ben 200.000 animali (richiamati anche dal cibo messo, furbamente, dagli scienziati). Dopo aver rimosso le cibarie, il numero dei visitatori si è ridotto notevolmente, ma non è mai sceso a zero, e coloro che andavano a far visita alla ruota lo facevano solo per il gusto di farlo.

“I nostri risultati indicano che mentre il numero di visite al sito di registrazione è diminuito quando non era presente cibo, la frazione di visite che includeva la corsa della ruota è aumentata. Ciò implica che la corsa sulla ruota può essere vissuta come gratificante anche senza una ricompensa alimentare associata", scrivono infine i ricercatori.

Anche agli animali piace divertirsi e i topi amano guidare.