Un esperimento potrebbe creare un wormhole per la prima volta

Riuscire a costruire un wormhole in laboratorio sembrerebbe un'impresa impossibile considerando la natura ancora teorica di questo fenomeno, ma un fisico nel Regno Unito ha proposto un metodo che sarebbe in grado di utilizzare wormhole quantistici per il trasporto di particelle.

I cosiddetti wormhole, conosciuti anche come ponti di Einstein-Rosen, sono dei cunicoli che (in teoria) dovrebbero collegare diverse regioni dello spazio-tempo e permettere un trasporto quasi istantaneo. Ma se da un lato trovare un wormhole nel mondo dei tutti i giorni è un'impresa ardua, dall'altro la fisica quantistica ci sorprende ancora una volta.

Nel microcosmo possiamo infatti osservare non solo il teletrasporto di particelle (distruggendole e facendole riapparire in un altro luogo grazie allo scambio di informazioni) ma anche un altro tipo di spostamento, che potrebbe per l'appunto fare uso dei wormhole. I ricercatori hanno chiamato questo sistema "controtrasporto".

"La differenza principale è questa. Il controtrasporto riesce ad ottenere lo stesso risultato del teletrasporto classico, ma incredibilmente ci riesce senza alcuno spostamento rilevabile di informazioni," ha spiegato Hatim Salih, dell'Università di Bristol.

Per quanto sembri fantascientifico, se c'è una cosa che abbiamo imparato è che nella meccanica quantistica anche i fenomeni più strani possono avere luogo. Dopotutto, anche nella fisica classica l'esistenza di un wormhole attraversabile è possibile (ad una condizione).

Gli autori di questa ricerca pionieristica hanno già in mente un modo per portare avanti i loro test e, tra le altre cose, progredire la tecnologia dei computer quantistici. "Se il controtrasporto verrà realizzato, bisognerà costruire un nuovo tipo di computer quantistico: uno ove non ci siano scambi di particelle tra entrambe le parti comunicanti," ha affermato Hatim.

I piani sono attualmente in movimento - con la collaborazione di diversi esperti di fisica quantistica del Regno Unito - per la costruzione effettiva di questo assurdo "wormhole in laboratorio".