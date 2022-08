Un esperimento dimostra quanto siano antigienici gli asciugamani elettrici

Dopo la lettura di questo articolo, e la visione dell’esperimento, non utilizzerai mai più gli asciugamani elettrici esposti nei bagni pubblici. La clip, diventata virale su TikTok, mostra in modo semplice e diretto quanti germi e batteri si posizionano sulle nostre mani dopo l’utilizzo di questi dispostivi.

Il creatore di contenuti spiega che condurrà un esperimento confrontando diverse tipologie di asciugamani elettrici, per capire quale sia il più conveniente in termini igienici. Inoltre, nello studio viene anche paragonata l’asciugatura all’aria, insomma quando cerchiamo di eliminare l’acqua dalle mani agitandole come se ci fosse un insetto sopra.

Le piastre di Petri, dei piccoli contenitori di terreni di cultura, sono state poste in un'incubatrice per tre giorni, per vedere se i batteri sarebbero cresciuti e in che quantità. Ogni asciugatore elettrico sembra regalarci un certo quantitativo di batteri: a testimoniarlo sono le chiazze bianche e verdi sopra le capsule. Tali macchie sembrano però non esserci sulla capsula asciugata con l’aria.

Potete immaginare la miriade di commenti di persone sconvolte. Molti pensavano che l’utilizzo di questi dispositivi sia un’alternativa estremamente igienica, visto il semplice contatto con un getto d’aria, ma non è così. Il TikToker nella clip ha concluso: "Sulla base di questo test, sembra che agitare le mani asciutte sia l'opzione migliore".

