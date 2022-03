Esperimento a doppia fenditura: cosa tratta e perché è importante in fisica quantistica

La luce è un elemento fondamentale per la vita sulla Terra, con la sua donazione di energia a piante e animali. Contemporaneamente, per anni ha nascosto diversi segreti ed è stata valutata diversamente da ciò che è davvero. Questa scoperta sulla natura della luce iniziò a gettare le basi per lo sviluppo della meccanica quantistica.

Ci volle molto tempo per sviluppare la fisica quantistica, con le fondamenta gettate inizialmente da Thomas Young. Fino a quel momento, prevaleva la visione di Isaac Newton secondo cui la luce fosse composta da piccole particelle, mentre l'altra visione era portata avanti da Christian Huygens, che suggeriva invece che la luce viaggiasse come un'onda. Nel 1801, il fisico dimostrò la natura ondulatoria della luce con un esperimento poi denominato Esperimento di Young, che prevedeva una fonte di luce e uno schermo con due fenditure parallele che si trovava davanti a uno schermo opaco.

Circa cento anni dopo, questo esperimento e la sua visione vennero rivisti con alcune variazioni. Iniziò così il processo dell'Esperimento della doppia fenditura, che fece notare agli scienziati la natura duale della luce, formata sia da particelle che da onde. Così come nell'interferometro di Young, anche qui c'è una fonte di luce - molto più avanzata e che può emettere luce anche per brevissimi istanti o addirittura un unico fotone - e una lastra fotografica e uno schermo opaco con materiali più avanzati e che riducevano enormemente gli errori.

Se questo esperimento viene avviato con una sola fenditura aperta, i fotoni sparati dalla fonte di luce arriverebbero allo schermo opaco dando un risultato corpuscolare, come se la luce fosse fatta solo da particelle. Invece, se entrambe le fessure vengono aperte, il risultato cambia radicalmente. La luce emessa attraverso le due fenditure si mostrerà sull'ultimo schermo come se fosse un'onda e non più una particella. C'erano infatti delle bande nere dei risultati che potevano essere spiegate soltanto con lo scontro di due onde, che si distruggono a vicenda, creando un'interferenza.

E se invece di sparare tutti i fotoni insieme, la fonte di luce ne emettesse soltanto uno alla volta? In questo modo, le onde non potrebbero più creare interferenze. Anche in questo caso, però, pur mandando sullo schermo opaco un solo fotone per volta, si otteneva un risultato descritto da una natura ondulatoria. Le cose diventano ancora più bizzarre quando viene inserito un rilevatore ottico che dica chiaramente quale fenditura attraversino i fotoni. Ebbene, come esito dell'esperimento, il rilevatore certificò che il 50% dei fotoni attraversava la prima fenditura, mentre il restante 50% la seconda, ma il risultato sembrava suggerire una natura particellare. Una volta spento il rilevatore, tuttavia, il risultato impresso sullo schermo opaco tornava ondulatorio.

Come disse Richard Feynman, questo è uno dei paradossi e misteri centrali della meccanica quantistica. Questo esperimento è solo il primo di una lunga serie che riguarda la fisica quantistica, a cui hanno messo mano tanti altri scienziati.