Per un esperimento sono stati fatti indossare, ad una seppia, degli occhiali 3D

Uno studio ha fatto indossare ad una seppia degli occhiali per guardare i film 3D ed ha trasmesso dei video di gamberetti per studiare le capacità visive di questo animale.

Quando pensavamo di averle viste tutte, ecco che la scienza torna a sorprenderci e, perché no, strapparci un sorriso. Per studiare le incredibili capacità visive di questo animale, infatti, un gruppo di scienziati ha fatto indossare all'animale marino un bel paio di occhiali 3D, di quelli che si usano comunemente quando andiamo al cinema. La situazione potrebbe essere divertente e l’animale con indosso gli occhiali potrebbe apparire buffo, tuttavia l’esperimento ha permesso di conoscere un tassello in più della complessa vista di questa specie. Questi animali hanno un sistema nervoso estremamente sviluppato e stessa cosa dicasi per i loro occhi che sono incredibilmente grandi in rapporto alle dimensioni corporee.

Per questi animali è importante avere una precisa percezione della profondità e questi occhiali sono serviti proprio a capire come funziona la vista delle seppie e la loro visione stereoscopica. L’esperimento si è svolto facendo indossare all'animale gli occhiali 3D. Su uno schermo è stata proiettata l’immagine di un appetitoso gambero, uno dei suoi piatti preferiti; l’immagine del gambero era coperta da una texture a puntini, uguale a quella dello sfondo, così la seppia poteva osservare la preda solo se entrambe gli occhi erano su di essa e indossava gli occhiali. Per capire se l’animale aveva visto il gambero, gli scienziati hanno osservato se assumeva o meno la posizione di caccia. Così, quando l’animale non usava la visione binoculare e gli occhi si muovevano in maniera indipendente l’uno dall'altro come i camaleonti, non vedeva il gambero e non assumeva la posa da caccia.

Tutt'altra storia, invece, quando usava la vista binoculare. Gli scienziati hanno notato che questi animali muovevano in maniera indipendente gli occhi quando si trovavano lontano dalla preda per poi usarli entrambi con la visione binoculare quando si avvicinavano. Sembra, infatti, che il sistema nervoso centrale non abbia un solo lobo, come negli umani, per esempio, dove le informazioni visive vengono elaborate, ma sembra che vi sia un’area per l’occhio sinistro e una per l’occhio destro e che un’altra area sovrapponga le immagini dei due occhi e ne calcoli le differenze.