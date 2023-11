Esperimento di fisica quantistica svela uno stato quantico tutto nuovo

Un esperimento di fisica quantistica ha svelato uno stato quantico del tutto nuovo, battezzato "spinarone" ("sprinaron" in inglese). Questo fenomeno si verifica quando un atomo di cobalto su una superficie di rame è sottoposto a un campo magnetico intenso, che induce l'atomo a oscillare continuamente la direzione del proprio spin.

La scoperta, che potrebbe rivoluzionare le attuali teorie sul comportamento dei materiali conduttivi a basse temperature, è frutto del lavoro congiunto di fisici dell'Università Julius Maximilian di Würzburg e del Centro di Ricerca di Jülich in Germania. Grazie all'intenso campo magnetico e a una punta di ferro aggiunta al loro microscopio a effetto tunnel (usato per osservare direttamente gli atomi), i ricercatori sono stati in grado di osservare lo spin magnetico dell'atomo di cobalto.

Questo spin non era fisso, ma in continuo movimento, eccitando così gli elettroni della superficie di rame. Per analogia, l'atomo di cobalto si comporta come un pallone da rugby che gira in una piscina di palline, spostando le palline circostanti in modo ondulatorio. Le nuove osservazioni sfidano il pensiero esistente sull'effetto Kondo, un fenomeno che stabilisce un limite inferiore alla resistenza elettrica in presenza di impurità magnetiche nei materiali freddi.

Nei nuovi esperimenti, l'atomo di cobalto rimane in costante movimento, mantenendo il suo magnetismo anche durante l'interazione con gli elettroni, contrariamente a quanto previsto dall'effetto Kondo, che neutralizzerebbe il momento magnetico a causa delle interazioni elettroniche. Negli anni '60 l'effetto in questione è stato utilizzato per spiegare certi tipi di attività quantistica quando metalli come cobalto e rame sono combinati, ma ora alcune di queste teorie consolidate potrebbero dover essere riviste.

I ricercatori stanno cercando altri scenari in cui potrebbe applicarsi l'effetto spinarone invece dell'effetto Kondo. La fisica quantistica può essere difficile da comprendere, ma ogni scoperta come questa porta gli scienziati a una maggiore comprensione di come i materiali e le forze che agiscono su di essi interagiscono a livello atomico.