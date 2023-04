L'esperimento di Francesco Redi è rimasto nella storia e sarete stupiti dopo averlo letto

Fino al 17° secolo alcuni biologi credevano che molte forme di vita più semplici si generassero a partire dalla materia inanimata in modo spontaneo. Questa ipotesi è stata ampiamente respinta per le forme complesse come i topi, che sono stati osservati nel tempo nascere da esemplari maschili accoppiatisi con esemplari femminili.

Ciononostante rimaneva il dubbio per forme di vita minori come gli insetti il cui ciclo riproduttivo era ancora sconosciuto. Un passo importante in queste ricerche è stata la documentazione, a cura di Maria Sibylla Merian (1647 - 1717), delle fasi nella metamorfosi delle farfalle.

Per risolvere questo dubbio scientifico, Francesco Redi (1626 – 1697), un noto medico aretino, posizionò carne fresca in numerosi contenitori aperti. Come aveva previsto, la carne in decomposizione attirava le mosche, e quest'ultima si popolava presto di vermi e larve, che da lì a poco si sarebbero schiusi per diventare mosche.

Quando i contenitori erano strettamente coperti, in modo tale che le mosche non potessero entrare, nessuna larva o nessun verme si è generato all’interno.

Per rispondere all'obiezione secondo cui il coperchio doveva bloccare il passaggio dell'aria fresca necessaria per la generazione spontanea, Redi decise di coprire i contenitori con diversi strati di garze porose ed imbevute di sostanze liquide, invece di utilizzare delle coperture ermetiche. Le mosche erano attratte dall'odore della carne in decomposizione, posizionata sulla garza, che presto brulicava di uova e di vermi, ma la carne stessa contenuta e riparata all’interno rimaneva priva di vermi.

Da questo esperimento si confermò che le mosche erano necessarie per produrre altre mosche, non potendo sorgere spontaneamente dalla carne in decomposizione. L'esperimento di Redi dimostrò in modo semplice ma efficace che la vita fosse necessaria per produrre altra vita. Lo stesso Redi espresse il suo esperimento nel detto: "omne vivum ex vivo" (tutta la vita viene dalla vita).