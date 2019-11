Un esperimento di Google Chrome ha bruciato milioni di Dollari

E' finito male un esperimento condotto da Google su Chrome nel corso della settimana. Il test ha bloccato il browser su migliaia di PC aziendali per quasi due giorni. Secondo quanto riferito, le prime avvisaglie del problema sarebbero arrivate mercoledì 13 Novembre, ed avrebbe interessato la versione di Chrome installata su Windows Server.

Gli amministratori di sistema hanno ricevuto centinaia di segnalazioni da parte dei dipendenti, i quali affermavano che le schede di Chrome diventano improvvisamente bianche e non visualizzavano correttamente i contenuti dei siti web.

Il "White Screen of Death" (WSOD), come etichettato da molti, avrebbe riguardato le aziende di tutto il mondo, che hanno riportato anche danni economici a causa del bug. Un utente ha affermato che "la nostra azienda, che lavora con i più grandi marchi al dettaglio, ha ricevuto 1000 segnalazioni telefoniche in due giorni. Ciò ha avuto un impatto finanziario molto elevato".

Costco in una mail ha lamentato "l'impossibilità a chattare con i nostri utenti", mentre un altro amministratore di sistema ha affermato che "il bug ha avuto un impatto significativo sulla nostra organizzazione e le operazioni collegate, dal momento che oltre 500 dipendenti lavorano con Chrome".

Un call center di medie dimensioni ha affermato che i propri dipendenti hanno perso un giorno e mezzo di lavoro, mentre in molti parlano di "enorme danno finanziario".

Google, che è stata inondata da segnalazioni sul forum ufficiale, ha provveduto a distribuire il fix ed ha affermato che il problema è causato da una funzione battezzata "WebContents Occlusion”, che è anche in fase beta ed è progettata per "sospendere" le schede di Chrome quando non vengono più utilizzate, allo scopo di ridurre al minimo l'uso di risorse in background. Il disservizio si è verificato perchè Google ha deciso di testarla nella versione stabile del browser, in modo da ottenere maggiori feedback sul suo comportamento.