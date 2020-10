Esperimento inglese: iniettare la covid nei pazienti sani volontari, di cosa si tratta?

In Inghilterra i ricercatori stanno organizzando un particolare esperimento che prevede l'iniezione di coronavirus nei corpi dei volontari sani, in questo modo, riferiscono, sarà possibile accelerare lo sviluppo dell'essenziale vaccino anti covid.

L'esperimento sarà curato dagli scienziati dell'Imperial College di Londra e prevede, inizialmente, di definire la quantità di virus minimo perché riesca a causare l'infezione, successivamente studiare l'evoluzione all'interno dei pazienti e capire se la gravità da covid-19 sia proporzionale alla quantità di virus iniettato, questo potrebbe agevolare i ricercatori al fine di sviluppare il tanto atteso vaccino, la cui sperimentazione procede lentamente ma mostra buoni risultati.

Non soltanto in Inghilterra, anche alcuni team dell'Istituto Nazionale Statunitense di Allergie e Malattie Infettive stanno aspettando gli ultimi risultati per procedere all'iniezione di covid nei pazienti sani. In Colorado, in Belgio, succede esattamente la stessa cosa.

Secondo gli scienziati il vantaggio nell'infettare i volontari sta nel non dover aspettare che si ammalino per caso. In questo modo posso tenerli sotto controllo e allo stesso tempo studiare in che modo la malattia si evolve, in che modo progredisce, in che modo è possibile grazie allo studio di quest'ultima sviluppare un vaccino.

"Non prendiamo la questione alla leggera, infettare deliberatamente i volontari con un noto agente patogeno non è una cosa da poco - ha spiegato Peter Openshaw, ricercatore dell'Imperial College - tuttavia, studi condotti in questa maniera possono essere decisivi per una malattia, anche se viene ben studiata, come la COVID."

La data dei test dovrebbe essere annunciata una volta approvate tutte le normative ma è comunque stimata per l'inizio del prossimo anno.