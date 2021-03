L'esperimento olandese fa discutere: concerti liberi per tutti, ma ad una sola condizione

In Olanda si stanno testando diversi esperimenti per tentare di tornare alla vita di sempre, ma non senza una buona dose di polemiche: mentre in Europa la situazione delle restrizioni continua ad inasprirsi, nei villaggi olandesi si testano concerti liberi per chi dimostra negatività al coronavirus del Covid.

Non è la prima volta che si tentano queste strade "meno ortodosse" per cercare di ridare un senso alla vita di tutti i giorni ma, nelle ultime settimane, in Olanda si sta conducendo un esperimento dalle proporzioni notevoli, coinvolgendo un numero di persone senza precedenti.

La prova che il governo olandese ha voluto testare è stata quella di permettere a chiunque fosse in grado di stabilire la propria negatività al Sars-Cov-2 di partecipare a concerti senza restrizioni. Ovviamente, ogni evento è stato opportunamente monitorato, effettuando test rapidi e tamponi a tutti i partecipanti all'esperimento.

Per farne parte, inoltre, era necessario iscriversi mediante una apposita app (nominata "CoronaCheck", ma disponibile solo tramite link esclusivo), in cui inserire tutti i propri dati anagrafici rendendo possibile il proprio riconoscimento, qualora fosse necessario successivamente. Ad ospitare l'ultimo test è stato il villaggio di Biddinghuizen, dove si sono radunate oltre 1500 persone.

I partecipanti al festival sono stati divisi in tre gruppi, che potevano muoversi con diverse modalità (con o senza mascherine) e ad ognuno di loro è stato fornito un dispositivo per monitorare gli spostamenti, i contatti e le distanze. I ricercatori che hanno promosso l'esperimento sperano così di ottenere dei dati utili per capire meglio le dinamiche del virus e fino a che punto ci si può spingere nel "sfidarlo".

La trovata - benché sia stata criticata da alcuni esponenti della comunità scientifica e da altri Stati - è stata appoggiata in pieno dal governo olandese, che sta in questi giorni combattendo con un alto tasso di tensione apparsa nei giovani, sempre più insofferenti alle restrizioni e la cui protesta è sfociata anche in alcuni casi violenti. Del resto, se non si ha una giusta motivazione, la vaccinazione potrebbe arrivare non prima di novembre per chi è sano ed esente da patologie.

Per ora non è ancora chiaro quali effetti avranno questi esperimenti tenuti nel territorio olandese, ma il governo sta tenendo una riunione proprio in questo momento per decidere se continuare con le restrizioni attuali o allentare la presa, in vista anche della "bella stagione" di maggio e giugno.

Nel frattempo, uno studio ha dimostrato qual è la categoria di persone che segue di meno le restrizioni relative al Covid-19.