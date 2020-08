Esperimento osserva decadimento di particella ultra rara: 17 volte in 6 trilioni di volte

La fisica delle particelle si occupa di studiare i costituenti e le interazioni fondamentali della materia e della radiazione, grazie a delle particelle create negli acceleratori ad altissima energia e non presenti, quindi, in natura in condizioni ordinarie. Per spingere le nostre teorie al limite, si cercano eventi sempre più rari.

Tra questi, c'è un particolare decadimento delle particelle che si verifica solo una manciata di volte per ogni trilione, il kaone. Queste particelle vengono create in un acceleratore ma "piovono" su tutti noi sotto forma di raggi cosmici. I fisici sono particolarmente interessati a queste particelle poiché sembrano violare diverse leggi di conservazione.

L'esperimento NA62 al CERN ha esaminato esattamente questo aspetto. Un team ha effettivamente visto il decadimento estremamente raro del kaone, in cui si trasforma in un pione. Su 6 trilioni di decadimenti, il team ha rilevato 17 di questi eventi. I risultati sono stati misurati con una precisione del 30% e sono sostanzialmente coerenti con il Modello standard di fisica delle particelle.

"Questo processo di decadimento del kaone è chiamato 'canale d'oro' a causa della combinazione dell'evento ultra-raro ottimamente previsto nel Modello Standard", ha affermato la professoressa Cristina Lazzeroni, dell'Università di Birmingham e portavoce dell'esperimento NA62. "Questa è la prima volta che siamo riusciti a ottenere prove sperimentali significative per questo processo di decadimento. È un momento emozionante perché è un passo fondamentale verso l'acquisizione della misurazione precisa del decadimento e l'identificazione di possibili deviazioni dal modello standard."

Fino al 2024 saranno raccolti dati ancor più importanti su questo esperimento. Si spera, in futuro, che il set di dati più grande spinga la precisione a circa il 10% in più. Attualmente, infatti, i ricercatori stanno lavorando per aumentare ulteriormente questa precisione, così da superare quel limite che va oltre le nostre teorie della fisica.