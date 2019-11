Un esperimento osserverà come si comportano le cellule tumorali in un ambiente a gravità 0

Secondo quanto scoperto da un team australiano, l'assenza di gravità uccide le cellule tumorali. A condurre le ricerche è stato il dottor Joshua Chou, ricercatore dell'University of Technology Sydney, che ha ottenuto risultati promettenti in un simulatore di microgravità del suo laboratorio.

Il Dr. Chou ha organizzato il primo simposio sulla biologia spaziale riunendo scienziati, investitori, esponenti di governo e appassionati dello spazio per prendere in reale considerazione i progressi della biologia spaziale e della medicina. Gli argomenti includevano la ricerca e lo sviluppo di nuovi tipi di prodotti farmaceutici, tessuti ingegnerizzati e tecnologie mediche emergenti.

L'uomo, durante il suo intervento, ha anche annunciato i dettagli della missione sulla Stazione Spaziale Internazionale per determinare in che modo la microgravità possa influenzare alcuni dei tumori più difficili da uccidere, come quello alle ovaie, al seno, al naso e ai polmoni.

L'University of Technology Sydney lavorerà con YURI, una società tedesca che fornirà gli strumenti per trasportare le cellule nello spazio. Nei test effettuati in laboratorio in condizioni di microgravità, dall'80 al 90 percento delle cellule tumorali moriva senza alcun trattamento.

"Siamo pronti a verificare se le cellule fanno la stessa cosa nello spazio. La mia speranza è confermare ciò che abbiamo trovato in laboratorio ed essere in grado di identificare nuovi obiettivi e introdurre un farmaco che 'induca' la cellula cancerosa a pensare che si trovi nello spazio, quando in realtà è ancora sulla Terra", afferma Chou. L'obiettivo è trovare un metodo per dare una spinta in più agli attuali trattamenti come la chemioterapia. Speriamo.