Un esperimento da record può risolvere un problema dell'informatica quantistica

Stanno arrivando i primi circuiti quantistici, ma l'informatica quantistica è ben lontana dall'essere stabile e dall'essere fruibile da tutti. Gli esperimenti vanno avanti, come ha fatto un team di ricercatori diretti dal fisico Yeelai Chew dell'istituto nazionale di scienze naturali, in Giappone.

Sono stati scelti come qubit atomi di rubidio nel suo stato gassoso, che sono stati raffreddati quasi allo zero assoluto grazie a dei laser, per poi essere posizionati a una distanza precisa al micron l'uno dall'altro. I fisici hanno poi iniziato a far pulsare gli atomi con il laser, incentivando gli elettroni dell'orbitale più vicino a distanziarsi dal nucleo atomico, "gonfiando" l'atomo e trasformandolo in un oggetto conosciuto come Atomo di Rydberg. Ciò produce uno scambio periodico della forma orbitale e dell'energia degli elettroni tra i due atomi gonfiati, ogni 6,5 nanosecondi.

Usando altri impulsi laser, il team è stato in grado di realizzare un'operazione di gate quantistico tra i due atomi, con una velocità ottenuta di 6,5 nanosecondi, ovvero 100 volte più veloce del risultato ottenuto con i precedenti test effettuati su un Atomo di Rydberg. Un record, anche se non assoluto nell'ambito dell'informatica quantistica, ma il migliore con questa metodologia scelta. A cosa serve questa scoperta? Dell'informatica quantistica non si sa ancora molto e pertanto è fondamentale provare quanti più approcci possibili. In questo modo, sarà possibile, nel tempo, definire bene quali sono le caratteristiche che saranno necessarie per la costruzione dei nuovi hardware.

Si fanno passi avanti anche sull'internet di questi nuovi computer grazie a un entanglement quantistico da record.