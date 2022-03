Ecco l'ultimo esperimento di Samsung: uno smartphone pieghevole con schermo a 'L'

Mentre alcuni investitori si preoccupano perché Samsung punta troppo sugli smartphone foldable, l'azienda coreana procede imperterrita nella propria sperimentazione di nuovi device pieghevoli di ogni tipo, in modo da produrre potenzialmente nuove proposte per un mercato che ha molto premiato la compagnia nell'ultimo anno.

In particolare, nelle scorse ore è emerso un brevetto di Samsung presso il WIPO, o World Intellectual Property Organization, per uno smartphone a forma di L con schermo pieghevole. Nello specifico, la "coda" della L formata dallo schermo del device completamente aperto potrebbe piegarsi all'indietro sul pannello posteriore, rendendo il form factor del device quello di un semplice dispositivo a tutto schermo con un secondo display montato sul pannello posteriore.

Per farvi un'idea più chiara del device, comunque, potete dare un'occhiata all'immagine in calce, realizzata da Concept Creator e LetsGoDigital sulla base del brevetto depositato dall'azienda coreana al WIPO. Quello di Samsung rimane comunque uno smartphone puramente concettuale, almeno per il momento, ed è piuttosto difficile pensare che l'azienda stia lavorando ad un device dal design simile, o che lo farà prima che le tecnologie di base delle cerniere degli smartphone pieghevoli non saranno più resistenti.

Ciò che è particolarmente strano del brevetto, però, è che il device non somiglia né agli smartphone concept Samsung del CES 2022, mostrati dall'azienda coreana alla kermesse di Las Vegas di inizio 2022 e presentati come il "futuro degli smartphone foldable", né ai recenti brevetti di uno smartphone Samsung pieghevole e arrotolabile, anch'essi depositati dal colosso coreano presso il WIPO.

Insomma, pare che Samsung stia sperimentando più vie per diversificare la propria produzione di smartphone pieghevoli: questa volta, l'azienda si sarebbe ispirata al fallimentare LG Wing, il cui form factor è molto simile a quello del device mostrato dal brevetto del WIPO.