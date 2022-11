Esperimento sociale mostra che clochard vestito elegante guadagna molto di più

Quali sono i segnali che fanno scattare compassione e generosità nel prossimo? Un esperimento sociale ha cercato di dare una risposta: chiedendo l'elemosina, un senzatetto vestito in modo elegante ha molte più probabilità di ricevere dei soldi, rispetto a una "semplice" outfit in jeans e maglietta.

A scoprirlo è stato Bennett Callaghan, dottorando presso lo Stone Center on Socio-Economic Inequality presso la City University di New York, che è andato in incognito per le strade del centro di New York e Chicago interpretando il ruolo di un senzatetto. Questo gesto è stato compiuto indossando un abito elegante, con giacca e cravatta, e jeans e t-shirt.

Il comportamento del laureato durante l'esperimento è rimasto invariato, a cambiare erano solo i vestiti. Nel corso di 3,5 ore in mezzo alla strada chiedendo l'elemosina, Callaghan è riuscito a raccogliere 54 dollari indossando un completo elegante, rispetto ai 21 dollari in 4 ore indossando abiti normali.

"Ci aspettavamo che la visualizzazione di simboli di stato elevato portasse a un aumento delle donazioni, ma sono rimasto comunque sorpreso dall'entità di questa differenza: un aumento più che raddoppiato", spiega l'esperto. “Sono stato anche un po' sorpreso dai modi diversi in cui le persone hanno interagito con me: ad esempio, quando ero vestito con abiti di alto rango, diverse persone hanno fatto donazioni di 5 o 10 dollari e uno ha persino lasciato cadere un biglietto da visita nel mio bicchiere."

Al fronte dei risultati, i ricercatori sottolineano l'importanza della segnalazione di stato nell'influenzare le interazioni delle persone. Ciò sembra suggerire che le persone fossero più inclini ad avvicinarsi e offrire denaro a una persona che mostrava uno status superiore, perché probabilmente percepiscono il senzatetto come più meritevole rispetto a qualcuno con uno status "inferiore".

Un abito elegante, insomma, conferisce una certa sicurezza ai passanti, che potrebbero decidere di donare dei soldi perché convinti che la persona a cui stanno facendo la carità li utilizzerà per uno scopo nobile, piuttosto che intascare il denaro per qualche altro vantaggio personale, come l'acquisto di alcol o droghe.

"Comprendere il ruolo degli status symbol nel plasmare i giudizi iniziali sugli altri ha implicazioni dirette per colmare le divisioni tra ricchi e poveri nella società e, potenzialmente, per spostare atteggiamenti politici più ampi sulle cause e le conseguenze della ricchezza e della povertà", hanno concluso i ricercatori.

Uno studio che fa riflettere, poiché mostra che al giorno d'oggi anche l'immagine mentre si sta chiedendo la carità conta... e anche tanto. A proposito di gentilezza, sapete che donare il sangue fa persino bene alla salute?