Gli esperti sono d'accordo: iPhone 15 avrà un nuovo tasto, ma non sarà allo stato solido

È di pochi giorni fa la notizia che iPhone 15 Pro non avrà tasti allo stato solido, ma dei pulsanti fisici "tradizionali". Il rumor è stato criticato da molti utenti, che lo hanno considerato falso, ma ora è una fonte estremamente affidabile a far luce sulla questione dei tasti capacitivi di iPhone 15 Pro e Pro Max.

Macrumors, infatti, afferma che Apple ha apportato dei cambiamenti dell'ultimo minuto al design di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, sostituendo in particolare il tasto capacitivo del volume, che doveva essere allo stato solido, con due pulsanti "tradizionali" separati, sulla falsariga di quelli che già abbiamo su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Sembra dunque che i pulsanti allo stato solido slitteranno almeno di un anno: come già affermavano alcuni rumor negli scorsi giorni, questi tasti arriveranno solo su iPhone 16, che però dovrebbe implementarli su tutta la lineup, e non solo sui due modelli "Pro". Non è chiaro perché la Mela Morsicata abbia deciso di posticipare la feature, per giunta all'ultimissimo minuto, anche se è possibile che i primi test dei nuovi tasti non si siano rivelati soddisfacenti per gli standard della compagnia.

In compenso, però, una modifica ai pulsanti di iPhone 15 ci sarà. In particolare, iPhone 15 dirà addio allo switch del silenzioso, che verrà sostituito con quello che il colosso di Cupertino chiama un "ringer button", o "action button", e che potremmo tradurre come "pulsante azione". Si tratterà di un pulsante programmabile dall'utente per svolgere diverse funzioni, tra cui l'attivazione della fotocamera, della torcia, della modalità silenziosa o di altre feature software di iOS.

Per il momento, sfortunatamente, non sappiamo se questo cambiamento sarà esclusivo di iPhone 15 Pro o verrà esteso a tutta la lineup Apple di quest'anno, anche se è possibile che, almeno per il 2023, il "pulsante azione" faccia il suo debutto solo sui due Melafonini premium, per poi essere portato, a partire dal 2024, anche sulle due varianti vanilla della serie.