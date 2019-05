Gli esperti affermano che i koala sono 'funzionalmente estinti'

l'Australian Koala Foundation ha annunciato che ci sono circa 80.000 koala in Australia, cosa che rende la specie "funzionalmente estinta". Questi animali sono molto sensibili alle minacce, tra cui la deforestazione, le malattie e gli effetti dei cambiamenti climatici.

Il termine "estinzione funzionale" descrive situazioni in cui una specie diminuisce talmente tanto che non può più svolgere un ruolo significativo nel proprio ecosistema. Per milioni di anni i koala sono stati una parte fondamentale della salute delle foreste di eucalipti, e i loro escrementi contribuiscono ad un importante riciclaggio dei nutrienti in questi ambienti.

Diverse popolazioni di koala in alcune regioni interne del Queensland e del Nuovo Galles del Sud, sono state colpite da condizioni climatiche estreme come forti siccità e ondate di caldo e sono diminuite fino all'80%.

E' difficile conoscere il numero esatto di koala rimasti, perché sono creature non stazionarie, e sono distribuiti in modo irregolare in una gamma estremamente ampia che comprende aree urbane e rurali in quattro stati e un territorio.

Determinare se ciascuna popolazione di koala sparsa nell'Australia orientale sia funzionalmente estinta richiederebbe uno sforzo gigantesco. Nel 2016 c'è stato un tentativo, ed è venuto fuori che la popolazione di koala nel paese fosse di circa 329.000 unita, con perdite di circa il 53%, 26%, 14% e 3% in ognuna delle quattro zone in cui sono presenti gli animali.

Dal maggio 2012, i koala sono stati elencati come vulnerabili nel Queensland, nel Nuovo Galles del Sud e nel Territorio della Capitale Australiana, perché le popolazioni di queste regioni sono diminuite significativamente o sono a rischio di farlo.

Mentre negli stati meridionali del Victoria e dell'Australia Meridionale, le popolazioni di koala variano ampiamente da abbondante a basso o localmente estinte. Ad oggi nelle zone a rischio non si è raggiunto nessun risultato, anzi, le condizioni dei territori di questi animali sono peggiorate.

I koala non sono gli unici animali che rischiano l'estinzione, stesso destino potrebbe toccare a molti mammiferi e agli insetti.