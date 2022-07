Gli esperti sono allarmati da questo ragazzo che vuole creare un 'esercito di rane'

Sembrerebbe l'inizio di qualche film dove un super cattivo vuole conquistare il mondo, ma la realtà non è lontana dalla fantasia. Su TikTok, infatti, un adolescente del Regno Unito afferma di aver raccolto più di 1,4 milioni di uova di rana, che da allora stanno iniziando a schiudersi in una piscina in giardino. I biologi sono preoccupati.

"Voglio creare il più grande esercito di rane della storia", ha dichiarato l'utente, che si chiama 'thinfrog'. "L'anno prossimo creerò uno stagno gigante per dieci milioni di rane." Gli addetti ai lavori sono molto preoccupati da tutto ciò, perché ci potrebbero essere delle conseguenze molto importanti sull'ecosistema.

"Mi fa rabbrividire", ha dichiarato al Guardian Tierra Curry, biologa della conservazione presso il Center for Biological Diversity. "Invece di aiutare, [questi utenti di TikTok] stanno effettivamente danneggiando gli animali nell'ambiente in cui li stanno rilasciando, creando un vettore per malattie e specie invasive." A proposito, cosa sono le specie invasive?

Incredibilmente questo non è il primo caso del genere su TikTok. Anche se lo scopo di questi video potrebbe essere ironico, è affascinante cercare di capire quello che potrebbe accadere se venissero rilasciati davvero tutti questi animali nell'ambiente.

Ad esempio secondo il biologo marino della BBC Wildlife, Dawood Qureshi, "allevare molte rane non fa sicuramente bene all'ambiente" perché, semplicemente, un tale afflusso di predatori potrebbe limitare il numero di insetti, il che potrebbe "avere un impatto negativo su processi importanti come l'impollinazione."

Che mondo sarebbe senza impollinatori? Un modo molto triste.