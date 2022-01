Gli esperti avvertono che 'l'apocalisse quantistica' sta per arrivare

Ultimamente stiamo sentendo parlare sempre di più di "computer quantistici" e la notizia della Cina che ha battuto Google con il suo PC Quantistico ha sicuramente fatto il giro del mondo. Bene, gli esperti hanno paura di quella che hanno goliardicamente definito "l'apocalisse quantistica", secondo quanto afferma la BBC.

Questi nuovi metodi quantistici potrebbero molto presto sopraffare i metodi di crittografia convenzionali. Per decifrare la crittografia più difficile di oggi, infatti, con i normali metodi tradizionali ci vorrebbe davvero tantissimo tempo (come migliaia di anni!). Tuttavia, con l'avvento dei computer quantistici - avvertono gli addetti ai lavori - questo processo potrebbe essere ridotto a pochi secondi.

"Tutto ciò che facciamo oggi su Internet", riferisce alla BBC Harri Owen, chief strategy officer della società PostQuantum, "dagli acquisti online, alle transazioni bancarie, alle interazioni con i social media, è crittografato". I computer quantistici potrebbero consentire di "cancellare conti bancari o chiudere completamente i sistemi di difesa del governo".

Addirittura secondo Ilyas Khan, amministratore delegato della società Quantinuum con sede a Cambridge e Colorado, "i computer quantistici che violano la crittografia sono una minaccia per il nostro modo di vivere". I governi della Terra, insieme alle più importanti aziende Tech del settore come Microsoft e Google, stanno già iniziando ad effettuare test a prova di "criptografia quantistica".

Anche il National Institute for Science and Technology (NIST) degli Stati Uniti spera di elaborare una strategia unificata per proteggere i dati importanti dall'imminente apocalisse quantistica. Nel frattempo il governo USA ha recentemente inserito nella lista nera un certo numero di aziende cinesi perché "capaci di violare la crittografia o sviluppare una crittografia indistruttibile".

Vale la pena di ricordare che l'apocalisse è stata prevista molte volte, ma alla fine non si è mai avverata. Certo, in questo caso stiamo parlando di software e informatica, ma sicuramente si troverà una soluzione per creare una sorta crittografia quantistica a prova di hacker... attraverso la ricerca di un internet inattaccabile.