Gli esperti avvertono: L'Artico potrebbe rimanere senza ghiaccio

Se si pensa all'Artide subito vengono alla mente le rigide temperature e le lunghissime distese di ghiaccio che la fanno da padrone nel panorama mozzafiato. Purtroppo tutto questo potrebbe cambiare, poiché la splendida dimora di orsi polari, foche e trichechi potrebbe cambiare radicalmente le sue caratteristiche già entro il 2035.

Secondo un recente studio infatti, come conseguenza delle emissioni di combustibili fossili, l’Artico potrebbe sperimentare giornate estive con pochissimo ghiaccio marino già entro la prossima decade. Questo cambiamento potrebbe quindi alterare drasticamente il paesaggio della regione, trasformandolo da un immenso mare di bianco ghiaccio ad una innaturale distesa blu (per quelle latitudini) durante i mesi "caldi".

Come evidenziato dagli scienziati sulle pagine della nota rivista scientifica "Nature Reviews Earth & Environment", questo cambiamento rappresenterebbe una minaccia più che significativa non solo per l'equilibrio del "sistema Terra" ma soprattutto per l’habitat di orsi polari, foche e trichechi.

Secondo i ricercatori, il "primo giorno senza ghiaccio" dell’Artico potrebbe verificarsi più di un decennio prima di quanto previsto in precedenza, sottolineando come il termine "privo di ghiaccio" stia ad indicare un’area inferiore al milione di chilometri quadrati, una misura che potrebbe sembrarci enorme ma che, in questo contesto, indicherebbe di fatto un’Artico prevalentemente di acqua liquida.

La Dott.ssa Alexandra Jahn, dell’Università del Colorado Boulder ed autrice principale dello studio, ha sottolineato l’urgente necessità di ridurre al minimo le emissioni. Anche se le condizioni senza ghiaccio dovessero diventare inevitabili, gli sforzi per ridurre le emissioni rimarrebbero un obiettivo cruciale per mitigare periodi prolungati senza ghiaccio.

“Il pericolo sarebbe quello di trasformare l’Artico in un ambiente completamente diverso, da un Artico bianco estivo a un Artico blu. Quindi, anche se le condizioni senza ghiaccio sono inevitabili, dobbiamo comunque mantenere le nostre emissioni il più basse possibile per evitare condizioni prolungate senza ghiaccio”, ha affermato.

I ricercatori prevedono infatti che periodi costantemente senza ghiaccio potrebbero diventare la norma tra il 2035 e il 2067, a seconda del ritmo degli sforzi globali per ridurre il consumo di combustibili fossili. Nel peggiore dei casi, in uno scenario ad alte emissioni, entro la fine del secolo vi sarebbe la reale possibilità che si verifichino condizioni senza ghiaccio da maggio a gennaio, mentre in uno scenario a basse emissioni, potrebbero verificarsi da agosto ad ottobre.

La Dott.ssa Jahn ha però indicato una potenziale soluzione a questo problema: “A differenza della calotta glaciale della Groenlandia, che ha impiegato migliaia di anni per formarsi, se riuscissimo a capire come estrarre la CO2 dall’atmosfera in futuro per invertire il riscaldamento, al ghiaccio marino basterebbe un solo decennio per riformarsi".

Quindi, secondo l'autrice, sebbene ci siano voluti millenni per la sua formazione, il ghiaccio artico potrebbe potenzialmente riprendersi in pochi anni a patto che vengano adottate misure concrete per limitare e contrastare le emissioni di anidride carbonica.