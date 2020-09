Gli esperti avvertono: siamo ancora terribilmente impreparati per un'altra pandemia

Mentre il mondo si trova nel mezzo di una pandemia, si sta facendo troppo poco per prepararsi a delle pandemie future forse anche più dannose, secondo il Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), un organismo indipendente creato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dalla Banca mondiale.

Secondo l'organismo indipendente, la pandemia di coronavirus ha rivelato quanto poco il mondo si fosse concentrato sulla preparazione per tali disastri, nonostante gli ampi avvertimenti sull'inevitabilità di grandi epidemie. "Il mancato apprendimento delle lezioni del COVID-19 significherà che la prossima pandemia, che sicuramente arriverà, sarà ancora più dannosa", avverte il rapporto.

Gro Harlem Brundtland, co-presidente del GPMB ed ex capo dell'OMS, ha sottolineato durante il lancio del rapporto che il consiglio aveva avvertito un anno fa dell'impreparazione del mondo in caso di una pandemia. "Tragicamente e catastroficamente abbiamo visto le nostre peggiori paure realizzarsi", continua Brundtland.

Il Comitato di monitoraggio della preparazione globale chiede nuovamente un'ampia cooperazione globale e un finanziamento significativo a lungo termine per la preparazione e la prevenzione delle pandemie. Anche l'attuale capo dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, è d'accordo: "la spesa per la salute e la preparazione non è beneficenza. È un investimento nel nostro futuro". "Ogni giorno in cui restiamo a guardare e non facciamo nulla è un giorno che ci avvicina alla prossima emergenza sanitaria globale, che si tratti di un'epidemia di malattia, di un cambiamento climatico o di un disastro naturale o autoinflitto", afferma infine il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

"Non sappiamo quale sarà la prossima emergenza sanitaria globale, ma sappiamo che arriverà e dobbiamo essere preparati".