Alcuni esperti contraddicono il Giappone: rilasciare l'acqua in mare sarebbe pericoloso

Ne abbiamo parlato molto, della situazione di Fukushima: la centrale nucleare esaurirà lo spazio per immagazzinare l'acqua radioattiva. Per far fronte a questo, i funzionari giapponesi hanno suggerito (consultando dei tecnici) di scaricare l'acqua nell'oceano. Alcuni esperti pensano sia una pessima idea.

Si sono infatti sollevate alcune voci che sosterrebbero come questa, piuttosto che la scelta più sicura, non sia altro che la scelta più economica; accusando di fatto il Giappone di non pensare al benessere della sua nazione, ma soltanto ai soldi. La commissione di esperti istituita per stabilire la soluzione "migliore", dal canto suo, afferma che quella proposta è sì, la soluzione più economica, ma è anche la più ragionevole in termini ambientali. Vi abbiamo recentemente parlato in un articolo della situazione a fukushima. In oltre vi avevamo parlato della proposta di buttare l'acqua in mare.



Kim Ik-jung, un membro della Commissione coreana per la sicurezza nucleare e la sicurezza, sostiene invece che scaricare l'acqua radioattiva in mare sia la soluzione più pericolosa che ha a disposizione il Giappone. E propone a suo modo un'alternativa.



"C'è un'altra opzione per trattare con l'acqua radioattiva", ha detto Kim al Korea Times. "Il Giappone potrebbe tenerla nei serbatoi fino a quando il livello di radiazione non diventi sufficientemente basso. Ma questo richiede tempo e denaro. Ci vorranno circa 300 anni prima che sia possibile scaricare l'acqua".



Il tempo sta finendo. È in programma la costruzione di ulteriori cisterne per lo stoccaggio dell'acqua ma lo spazio finirà nuovamente entro il 2022. Certamente, va trovata una soluzione realistica.



Secondo il Korea Times, l'impianto di Fukushima produrrebbe circa 170 milioni di tonnellate di acqua radioattiva al giorno. Certo, la maggior parte dei contaminanti possono essere rimossi, ma rimane il trizio, un componente radioattivo dell'acqua pesante, indistinguibile chimicamente dall'acqua normale e, per questo motivo, estremamente difficile e costoso da bonificare.



"Questa è la ragione principale", ha detto Shaun Burnie, specialista nucleare di Greenpeace, "Non vogliono pagare per intero i costi di stoccaggio e trattamento dell'acqua contaminata, compresa la rimozione del trizio radioattivo".



Dal canto nostro, speriamo che la soluzione che verrà attuata sia la più sostenibile possibile, da tutti i punti di vista; consapevoli che rimane un disastro e che, qualsiasi soluzione verrà scelta, sarà certamente dannosa in qualche modo (speriamo il meno possibile).