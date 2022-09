Esperti convinti: TV QD-OLED caleranno di prezzo più velocemente rispetto OLED

Lo scorso luglio gli analisti del mondo dei televisori hanno avvertito il pubblico dei poco probabili cali di prezzo per TV Samsung OLED, e oggi abbiamo altri esperti pronti a rincarare la dose: un nuovo report conferma che i TV OLED non caleranno molto di prezzo, ma ci sarà un possibile crollo per i TV OLED Quantum Dot.

Secondo quanto riportato da Display Supply Chain Consultants e ripreso da OLED-info, infatti, LG Display e Samsung Display – i principali produttori di pannelli OLED per TV al mondo – avrebbero confermato l’intenzione di evitare ulteriori spese per impianti di produzione OLED nel 2023. Ciò significa che l’espansione dei TV OLED dovrebbe subire un rallentamento nel corso del prossimo anno, potenzialmente fino a fermarsi completamente.

Parallelamente, è molto probabile che i nuovi schermi TV OLED Quantum Dot visti finora solo su Samsung S95B e Sony A95K diventino mainstream e meno costosi. Samsung Display, attualmente unico produttore di pannelli QD-OLED, non risulta avere piani di espansione delle linee di produzione; tuttavia, l’azienda ha già migliorato sensibilmente i macchinari attuali secondo DSCC. Ciò si traduce in maggiore efficienza per la produzione di QD-OLED e, possibilmente, il debutto di nuovi modelli da dimensioni differenti ai 55 pollici e 65 pollici ora esistenti.

Dopodiché, per il 2024 DSCC prevede nuovi investimenti su TV OLED e QD-OLED specialmente da parte di Samsung Display e non solo: tra LG, BoE e CSoT assisteremo a un vero e proprio boom delle TV OLED. Trattandosi comunque di semplici indiscrezioni di mercato, meglio prenderle con le pinze.

Parlando proprio di televisori OLED, ricordiamo che Trony ha all’attivo una offerta che porta un LG OLED evo C2 a 400 euro in meno.