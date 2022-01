Esperti cybersecurity avvertono: aumentano furti di account Facebook, come proteggersi

Mentre si diffonde l’allarme per un’app 2FA con un trojan bancario, gli esperti di cybersecurity tornano ad avvisare ancora una volta l’utenza per una nuova campagna di phishing su Facebook che porta al furto di molteplici account. Il tutto avviene direttamente nelle chat di Facebook Messenger tramite account di amici personali, quindi attenzione!

L’avvertimento del National Cyber ​​Security Center (NCSC-FI) finlandese è chiarissimo: nelle ultime settimane in Finlandia e in altre parti d’Europa è stato registrato un vero e proprio boom di utenti Facebook che hanno ricevuto messaggi sospetti da account di conoscenti, nei quali venivano chiesti i loro numeri di telefono e un numero di verifica consegnato tramite SMS. Si tratta di puro social engineering che, in diversi casi, ha portato ai suoi frutti.

Se si forniscono i dati richiesti, infatti, i malintenzionati del caso riusciranno ad assumere il controllo degli account delle vittime modificando password ed e-mail. A questo punto, la catena continuerà attaccando altre potenziali vittime dalla lista amici.

Come spiegato dal National Cyber ​​Security Center finlandese, “un account hackerato viene utilizzato per inviare messaggi con l'obiettivo di ottenere i numeri di telefono dei destinatari e i codici di autenticazione a due fattori per dirottare i loro account Facebook. Se il mittente del messaggio è un amico, puoi contattarlo, ad esempio, per telefono e chiedere se è a conoscenza di questo messaggio. Queste informazioni non devono essere divulgate a estranei”. Il trucco, pertanto, è diffidare dei messaggi Facebook di chiunque, anche coloro che si conoscono bene.

