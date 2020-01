Esperti danno nuova interpretazione a una delle pietre runiche vichinghe più importanti

La pietra di Rök è il primo esempio conosciuto di iscrizione runica nella pietra. Si ritiene che sia stata eretta dai vichinghi che temevano la ripetizione di una precedente crisi del clima in Scandinavia, secondo un nuovo studio pubblicato questo mese.

La pietra, scoperta all'interno delle mura della chiesa di Rök nel XIX secolo, in Östergötland, Svezia, reca l'iscrizione runica più lunga del mondo con oltre 700 rune che coprono i suoi cinque lati. Si ritiene che la pietra sia stata eretta in memoria di un figlio morto, ma l'esatto significato del testo è rimasto sconosciuto, poiché mancano delle parti e contiene diverse forme di scrittura.

L'iscrizione fa riferimento agli atti eroici di "Teodorico", e alcuni studiosi ritengono si riferisca a Teodorico il Grande, sovrano degli Ostrogoti del sesto secolo in Italia. Secondo i ricercatori di tre università, tuttavia, le iscrizioni potrebbero essere un'allusione a un periodo di inverno estremo, poiché la persona che ha eretto la pietra ha cercato di mettere la morte del proprio figlio in una prospettiva più ampia.

"L'iscrizione affronta un'ansia innescata dalla morte di un figlio e la paura di una nuova crisi climatica simile a quella catastrofica dopo il 536 d.C.", scrivono gli autori. Si ritiene che la crisi in questione sia stata causata da una serie di eruzioni vulcaniche che influenzarono in modo drammatico il clima con temperature medie più basse. È stato stimato che, di conseguenza, la popolazione della penisola scandinava diminuì di almeno il 50% e il ricordo di quegli eventi potrebbe essere stato tramandato da generazione in generazione e aver influenzato persino la mitologia.

Durante una nuova interpretazione del testo della pietra (a cui hanno partecipato esperti di filologia, archeologia e storia della religione) dei passaggi descrivono battaglie durate oltre cento anni. Questa battaglia potrebbe non essere accaduta realmente, ma si tratta di un conflitto tra "luce e oscurità, caldo e freddo, vita e morte".

"Una potente tempesta solare ha colorato il cielo di drammatiche sfumature di rosso, i raccolti hanno sofferto a causa di un'estate estremamente fredda e in seguito si è verificata un'eclissi solare subito dopo l'alba", afferma Bo Graslund, professore di archeologia all'Università di Uppsala. "Anche uno di questi eventi sarebbe bastato a far temere un altro Fimbulwinter", continua infine Graslund. Il Fimbulwinter è un inverno che dura tre anni, secondo la mitologia nordica, ed è un segno dell'avvento del Ragnarok.