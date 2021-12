Gli esperti dicono la loro: le previsioni del 2022 per criptovalute, metaverso e NFT

Il mercato delle criptovalute nel 2021 ha sorpreso tutti, complice il boom di nuove realtà su cui investire tra metaverso e NFT. I dati attuali ci consentono già di capire quali sono le criptovalute cresciute di più durante l’anno; nel frattempo, però, gli esperti del settore osservano i fatti e dicono già la loro per il 2022.

Come ben sappiamo, durante l’anno oramai in fase di conclusione abbiamo assistito a grandi eventi per le crypto. Per esempio, Bitcoin ed Ethereum hanno raggiunto i loro nuovi massimi storici, mentre altcoin come Dogecoin e Shiba sono cresciuti a dismisura e poi caduti nuovamente, mostrando la volatilità del mercato.

Ci sono anche novità dal punto di vista legale, però: nel Vecchio Continente si avvicina l’Euro digitale, mentre in Cina il mining di criptovalute viene represso ed El Salvador adotta il Bitcoin come moneta a corso legale, sfruttando i momenti di calo di valore per acquistare ulteriori quantità con i fondi a loro disposizione. Insomma, una lunga serie di cambiamenti che hanno reso il 2021 un anno estremamente interessante per il mondo crypto. Ma cosa ci aspetta nel 2022?

Tra i vari commenti degli esperti ripresi da Business Insider, si parla ad esempio di un aumento di valore per Ethereum molto più rapido rispetto al Bitcoin, complice il passaggio alla proof of stake. O ancora, si ritiene che il metaverso diventerà la nuova interfaccia per interagire su Internet e tra le persone, ma anche che diverse aziende dichiareranno la loro sede ufficiale in uno dei metaversi e assisteremo a qualche “battaglia” tra il metaverso cripto-nativo e quello lanciato da realtà aziendali come Meta.

Altre previsioni vedono la capitalizzazione del mercato crypto raggiungere quota 7,5 trilioni di Dollari durante il prossimo anno. Infine, si crede che almeno 25 paesi utilizzeranno una valuta digitale e che nel metaverso verranno creati nuovi posti di lavoro, con attività condotte solo parzialmente in via virtuale. Grandi piani, tanti progetti, ma sarà davvero così? Lo scopriremo solamente in futuro.