Alcuni esperti di IA preferirebbero tu non guardassi il nuovo Terminator

I film, o meglio alcuni film, travisano la realtà (purtroppo spesso e volentieri) quando si parla di scienza. In particolare, il problema del nuovo Terminator starebbe nel travisamento dell'IA, tanto che alcuni esperti temono possa suscitare paure irrazionali verso questa tecnologia rivoluzionaria. Non sarebbe certo la prima volta.

C'è un nuovo film "Terminator", ma alcuni ricercatori preferirebbero che nessuno lo vedesse.



Uno dei pionieri dell'intelligenza artificiale, Yoshua Bengio, ha detto che "I film dipingono un quadro che in realtà non è coerente con l'attuale comprensione di come sono costruiti i sistemi di intelligenza artificiale oggi e nel prossimo futuro".



La realtà è che i sistemi di IA di oggi sono estremamente specializzati. I programmatori spesso (sempre) progettano un'IA in gradi di eccellere in un singolo compito, come giocare a scacchi, tradurre un testo, comprendere un testo; l'intelligenza di Google sa riconoscere gli odori. I ricercatori non si sono mai neanche avvicinati alla creazione di un'intelligenza artificiale paragonabile a Terminator, in grado di agire al di là del controllo del suo creatore. Nè intendono farlo mai. Bengio alla BBC News ha affermato che "Siamo molto lontani dai sistemi di intelligenza artificiale super-intelligente e ci possono essere anche ostacoli fondamentali per andare ben oltre l'intelligenza umana".

Certo, anche se i sistemi di intelligenza artificiale di oggi potrebbero non assomigliare a quelli dei film di "Terminator", questo non significa che l'opinione pubblica non dovrebbe interrogarsi sui possibili danni che l'intelligenza artificiale potrebbe fare alla società (qualcuno è convinto ne stia già facendo molti). Ad esempio Joanna Bryson, un'esperta di IA all'Università di Bath, ha dichiarato che "L'IA ci sta già aiutando a distruggere le nostre democrazie, a corrompere le nostre economie e lo stato di diritto, è bene che la gente pensi ai problemi dei sistemi di armi autonomi". Una visione catastrofica, certo, quasi un delirio; ma lontana, lontanissima, da una presa di coscienza di una qualsivoglia macchina in grado di annientarci tutti. Non abbiate paura, quindi, godetevi il film (ma con consapevolezza)!