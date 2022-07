Gli esperti non hanno dubbi: sono loro gli uccelli più colorati in assoluto

Richard Prum, ornitologo di Yale ha scoperto quale sia l'uccello che presenta la diversità cromatica superiore rispetto a tutte le altre specie. Lo studio è stato pubblicato su "Communications Biology".

La ricerca è stata condotta su ben 1600 campioni di piume prelevati da 114 specie diversi di colibrì. I dati raccolti sono stati poi confrontati con un database contenente i colori di piume di altre 111 specie di uccelli.

Gli studi si sono focalizzate anche sulle tonalità e sulle sfumature del piumaggio, caratteristiche non visibili ad occhio nudo neanche per noi esseri umani. Nonostante i ricercatori fossero già a conoscenza della variabilità di colori dei colibrì, non avrebbero comunque immaginato tali risultati.

La diversità dei colori delle piume dei colibrì (che forse ha degli effetti anche sulla qualità del volo), supera, infatti, di gran lunga la diversità dei colori del piumaggio di tutte le altre specie di uccelli messi insieme. Sono stati rilevati nei colibrì anche colori molto insoliti e particolari quali ad esempio il blu-saturo, il blu-verde e il viola intenso.

La particolarità che è emersa è che i colori variano anche in base alla zona del corpo che ricoprono come nel caso della corona e della gola, fra l'altro aree che gli uccelli tendono ad esibire durante le interazioni sociali e durante i riti di accoppiamento.

