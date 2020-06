Gli esperti pensavano che questa fosse una mummia di un uccello.. ma si sbagliavano

Una piccola mummia vecchia 2.100 anni dell'antico Egitto - secondo gli esperti - conteneva i resti di un uccello molto prezioso, un'idea alimentata dalle decorazioni a tema falco incise intorno al sarcofago e alle dimensioni ridotte. Una pratica certamente molto comune nell'Antico Egitto.. ma la verità intorno alla mummia era un'altra.

I ricercatori che hanno effettuato una TAC nel 2018 hanno scoperto i resti di un feto umano gravemente malformato, nato morto non più tardi di 28 settimane. Il team ha scoperto che le ossa appartenevano a un feto maschio umano, tra 22 e 28 settimane di gestazione, con gravi anomalie spinali e un raro difetto alla nascita che impedisce al cervello e al cranio di svilupparsi correttamente.

"Sulla base della scansione a più alta risoluzione di una mummia fetale mai realizzata, siamo stati in grado di determinare che questo individuo era gravemente anencefalico. Sarebbe nato morto", ha dichiarato l'antropologo Andrew Nelson della Western University di Londra. "L'intera parte superiore del cranio non è formata. Gli archi delle vertebre della sua colonna vertebrale non si sono chiusi. Gli auricolari sono nella parte posteriore della testa."

Questo è solo uno degli otto feti mummificati conosciuti, e solo il secondo scoperto con l'anencefalia. Il primo fu descritto nel 1826, circa 200 anni fa. La famiglia del piccolo decise di mummificare il figlio, una cosa molto rara: "Nell'antico Egitto, i feti tendevano a essere sepolti in vasi, sotto i piani della casa, in vari modi. Ne sono noti solo circa sei o otto che sono stati mummificati. Quindi questo era un individuo molto speciale".

Perché la mummia è stata decorata con simboli di uccelli? Gli esperti non sono ancora riusciti a rispondere a questa domanda, poiché servono altri indizi.