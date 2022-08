Esperti prevedono crollo mercato smartphone: situazione drastica in Cina

Le previsioni negative per le vendite di smartphone nel 2022 pubblicate da Canalys a metà luglio trovano conferma in un recente report di Nikkei Asia, secondo il quale le spedizioni cinesi di smartphone sono diminuite drasticamente e sembrano destinate a scendere a livelli mai visti negli ultimi dieci anni entro fine 2022.

Nelle pagine del media outlet asiatico, che si rifà proprio al report degli analisti di Canalys, si legge chiaramente che la proiezione delle spedizioni per l'intero anno potrebbe finire ben al di sotto dei 300 milioni di unità, portando così il mercato smartphone alla peggiore performance dal 2012. Sebbene questo calo di vendite sia diffuso in tutto il mondo, in Cina troviamo ulteriori fattori che aggravano la situazione.

Oltre ai problemi nella catena di approvvigionamento, all’alta inflazione e all’incertezza economica, in Cina abbiamo un mercato saturo di smartphone e consumatori più attenti al loro budget rispetto al resto del mondo: la China Academy of Information and Communications Technology, le spedizioni di smartphone in quello che è da sempre il mercato più grande del mondo sono scese del 21,7% su base annua, con i consumatori che aggiornano i propri telefoni ogni 36 mesi anziché 18.

Ultimo fattore riguarda i continui lockdown cittadini, con i quali il governo insiste per tentare di sradicare completamente il COVID-19: alcuni consumatori non possono lavorare, ergo non possono comprare smartphone anche se necessitano di un modello nuovo di zecca, mentre altri non possono abbandonare le fabbriche.

