Il pugnale di Tutankhamon è stato forgiato dal cosmo

La tomba del faraone bambino, Tutankhamon, ci ha insegnato sulla civiltà egizia più di ogni altra scoperta fatta nel territorio e ancora oggi, dal lontano 1922 quando la tomba fu scoperta, ci sorprende in modi nuovi.

Dentro la tomba del giovane faraone furono ritrovati incredibili tesori di inestimabile ricchezza, conservati come anche lo stesso corpo al Grande Museo Egizio, tra queste una davvero molto particolare, ovvero il pugnale di Tutankhamon, forgiato da un materiale che ha origini fuori dal mondo, dalle stelle. Il pugnale venne recuperato durante degli scavi del '25, la lama di ferro presentava tracce di nichel e cobalto, una combinazione molto singolare che rimandava ad una fonte poco comune: un meteorite.

Nel tempo di Tutankhamon la fusione del ferro era talmente rara che il materiale veniva utilizzato solo per motivi ornamentali, il suo valore era maggiore di quello dell'oro. La cura dei dettagli del manico del pugnale, così finemente decorato e impreziosito, fece supporre agli studiosi che l'oggetto fosse stato offerto in dono da un popolo limitrofo, serviva solo capire da dove provenisse quel particolare ferro.

Pubblicarono uno studio definitivo soltanto nel 2016 illustrando come erano arrivati alla conclusione che il ferro fosse stato forgiato da un meteorite. Grazie alla tecnologia chiamata spettroscopia di fluorescenza a raggi X sono state fatte delle radiografie in modo da confermare la composizione del materiale del pugnale; successivamente hanno esaminato i registri dei siti di meteoriti arrivati sulla Terra in quello stesso periodo.



Nel 2000, infatti, fu scoperto su un altopiano in un porto a ovest di Alessandria il meteorite Kharga, e la risposta venne da sé. Probabilmente gli egizi, vedendo atterrare il meteorite, lo raggiunsero e sfruttarono l'occasione per raccogliere il prezioso materiale.