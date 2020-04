Esperti spiegano le importanti differenze tra coronavirus e influenza

All'inizio della sua storia, il nuovo coronavirus è stato paragonato molte volte all'influenza. Innanzitutto, la differenza sostanziale tra le due malattie riguarda principalmente una cosa: la conoscenza del nostro "nemico". Questa caratteristica rende l'influenza più facile da sconfiggere rispetto al nuovo coronavirus.

Durante la stagione influenzale - anche grave - gran parte della popolazione è già immune. Il nostro sistema immunitario potrebbe riconoscere il nemico virale da una precedente infezione e inviare gli anticorpi per eliminare il contagio. O, semplicemente, si potrebbe aver ricevuto un vaccino antinfluenzale per respingere ancora più efficacemente la malattia.

Le persone con tale immunità, sia per infezione precedente che per iniezione, aiutano a mantenere il resto delle persone relativamente al sicuro dall'influenza (la famosa immunità di gregge), secondo Abigail Carlson, specialista in malattie infettive della Washington University di St. Louis. "Quando il virus li infetta, raggiunge un vicolo cieco", afferma la donna a Business Insider. "Non si ammalano, non lo trasmettono. E bloccano il virus."

Nel caso del SARS-CoV-2, il virus che causa il COVID-19, "c'è pochissima o nessuna immunità di gregge", continua Carlson. "Anche se il virus potrebbe non essere estremamente letale, c'è un numero maggiore di persone che possono essere infettate." Per questo motivo i paesi di tutto il mondo stanno cercando di limitare il più possibile i contagi.

Per scoprire se un paziente ha una malattia virale come l'influenza o COVID-19, i ricercatori cercano i geni del virus in un campione di tampone dal naso o dalla bocca. Per l'influenza, questo processo di test è affidabile. Sebbene il virus muti, la maggior parte dei cambiamenti influenza le proteine ​​sulla sua superficie esterna, che si legano alle cellule per iniziare un'infezione.

Quando si tratta di influenza, "abbiamo test PCR che testano tutti i ceppi", afferma Otto Yang, un ricercatore di malattie infettive presso l'UCLA. In poche parole, l'uomo conosce perfettamente il virus dell'influenza. Lo stesso non si può dire del nuovo coronavirus. L'Organizzazione mondiale della sanità ha sviluppato un protocollo efficace a gennaio per riconoscere il virus, gli Stati Uniti, invece, hanno deciso di svilupparne uno proprio, rallentando la produzione e la distribuzione. La mancanza di test ha ostacolato la comprensione da parte dei ricercatori della diffusione della malattia.

Gli Stati Uniti hanno "fallito piuttosto miseramente" quando si tratta di test per il COVID-19, secondo Yang. I tassi di test in paesi come la Corea del Sud e l'Italia sono più del doppio. Per quanto riguarda la cura, "non esiste un trattamento provato per il SARS-CoV-2." Alcuni medici stanno somministrando farmaci antimalarici per cercare di combattere il coronavirus, ma l'efficacia di tali trattamenti non è ancora chiara.

Yang e Carlson sono comunque fiduciosi, visto che così tante persone stanno prendendo sul serio la quarantena. "Le cose andranno meglio e questa pandemia passerà davvero", afferma infine Carlson.