Solo un esperto di illusioni ottiche riesce a trovare la donna in questo disegno

L’illusione ottica che rivela se siete più logici o più creativi vi ha fatto letteralmente impazzire. Oggi, però, abbiamo pensato di offrirvi una sfida a tempo, anziché l’ennesimo test per decifrare i tratti nascosti della vostra personalità. Anche se, pensandoci, anche questa verifica visiva può dirvi qualcosa sulle vostre capacità percettive...

Insomma, esistono illusioni ottiche per ogni cosa e ne esistono di ogni tipo: fisiche, fisiologiche e cognitive. Sebbene qualcuno snobbi le finalità psicoanalitiche degli enigmi visivi, una cosa è certa: piacciono a tutti! Il disegno che vi proponiamo, è sicuramente più chiaro e immediato, rispetto allo stereogramma che abbiamo pubblicato qualche giorno fa: nell’immagine c’è solo un contadino e la sua fattoria, o almeno così sembrerebbe…

Il vostro compito è trovare il volto della moglie dell’uomo in soli undici secondi! Così riporta la didascalia originale che presenta questa simpatica illusione per bambini e adulti:

“Questo contadino non riesce a trovare sua moglie ed è molto perplesso. Ma lei è sicuramente lì. Forse puoi aiutare tu l’uomo sfortunato”.

Se rientrate in quella community di appassionati di verifiche visive che stiamo creando giorno dopo giorno, saprete già come iniziare a muovervi per risolvere il puzzle. Che la soluzione per trovare la donna sia allontanare il disegno? Oppure preferite giocare di prospettiva, inclinando lo schermo del vostro smartphone o del vostro pc? O, ancora, potreste pensare che ruotando l’immagine si possa intravedere il volto femmineo… Avete un bel po’ di opzioni!

Fateci sapere nei commenti se siete riusciti a trovare la moglie del contadino in soli 11 secondi: occhio al timer e non barate!