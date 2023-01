Illusione ottica difficile, nemmeno un esperto riuscirebbe a risolverla in 5 secondi

Spesso e volentieri, quando vi proponiamo una nuova illusione ottica, rimaniamo molto sorpresi dalla straordinaria abilità che (secondo quanto affermate nei commenti...) avete nel risolvere un nuovo enigma visivo. Oggi, ci siamo messi d’impegno per trovarne uno che vi impegni almeno 20 secondi.

La vostra sfida inizia da questa immagine, rigorosamente a bassa qualità visiva, ritraente un paesaggio montuoso che nasconde un elicottero militare; l’obiettivo è quello di trovare il velivolo il prima possibile. Gli “edgy” delle illusioni ottiche, poc’anzi citati, dovrebbero risolvere il puzzle in meno di 5 secondi, non un millesimo di secondo in più.

Probabilmente, siffatto genere di enigmi è il più apprezzato, rispetto a quelli che dovrebbero diagnosticare la personalità o un difetto del visualizzatore. Questa ricorda molto l’illusione ottica del sigaro, una delle immagini illusorie più famose di sempre. Esse fanno leva sulle nostre qualità percettive; ergo, se siete riusciti nell’impresa, dovreste andare fieri dell’ottima padronanza della realtà che avete.

Come? State saltando con gli occhi compulsivamente da un punto all’altro della foto e non riuscite a trovare il velivolo? Allora vi diamo un suggerimento: esso è un elicottero militare con mimetica desertica; infatti, riesce a mimetizzarsi alla perfezione con le rocce rossastre sullo sfondo.

Piaciuta l’illusione di oggi? Vi segnaliamo anche un altro giochino visivo che vi avevamo proposto già in questi giorni: l’illusione delle due figure.