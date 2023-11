Esperto di sicurezza fa causa a YouTube: 'il tool anti-AdBlock è uno spyware'

Il blocco degli AdBlock su YouTube è arrivato, scontentando molti fan e portando ad una disinstallazione di massa dei software di blocco delle pubblicità. Tuttavia, secondo un esperto di sicurezza informatica il tool utilizzato da YouTube per identificare gli AdBlock sarebbe uno spyware: ora pare che il servizio di streaming video dovrà affrontare una causa legale.

Come spiegano Tom's Hardware e The Register, il consulente ed esperto della privacy online Alexander Hanff avrebbe deciso di fare causa a YouTube per il blocco degli AdBlock sulla sua piattaforma. O meglio, per gli script utilizzati dall'azienda per identificare la presenza di AdBlock e altri plugin nel browser.

The Register, inoltre, aggiunge che Hanff sta valutando una causa legale contro Meta su delle basi simili, ma questa volta al centro della disputa vi sarebbero le modalità di raccolta dei dati degli utenti di Facebook. A spingere l'esperto di sicurezza online a ipotizzare una causa al colosso di Menlo Park, a quanto pare, sarebbe stato il recente lancio degli abbonamenti a pagamento per Facebook e Instagram, il cui rollout è iniziato in tutto il mondo la scorsa settimana.

Hanff, dopo aver intentato la sua causa contro YouTube, ha dichiarato: "credo che lo script di YouTube per gli AdBlock sia uno spyware - ovvero una tecnologia di sorveglianza, dal momento che viene implementata senza che io lo sappia o senza la mia autorizzazione con il solo scopo di intercettare di monitorare il mio comportamento". L'esperto ha anche spiegato che le pratiche potenzialmente illecite di YouTube, definite come "spoofing", si verificherebbero anche dopo aver avviato la modalità Incognito e le opzioni anti-tracker del browser.

Al momento, in effetti, la legislazione europea vigente (a cui fa riferimento Hanff, che vive in Irlanda) impone ai siti web che utilizzano script per monitorare i comportamenti degli utenti di chiedere il loro consenso prima di avviare questi ultimi. Il problema, ora, sta però nel capire se gli algoritmi anti-AdBlock rientrino in questa casistica o se si tratti di qualcosa di completamente diverso.